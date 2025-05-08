Одним дыханием с Победой

Имена этих людей навсегда вписаны в историю:
- Михаил Кошкин — гениальный конструктор, создатель легендарного танка Т-34;
- Юрий Тюкалов — первый олимпийский чемпион СССР, чья победа вдохновляла миллионы;
- Михаил Аникушин — мастер, чьи руки подарили миру памятник Пушкину и величественный Монумент героическим защитникам Ленинграда;
- Вениамин Баснер — композитор, чьи мелодии («С чего начинается Родина», «На безымянной высоте») звучат в сердце каждого.
Что связывает этих выдающихся людей? Ольга Берггольц, поэтесса и «голос» блокадного Ленинграда, писала: «Дыша одним дыханьем с Ленинградом, я не геройствовала, а жила». Так же и они — не совершали показных подвигов, а просто делали свое дело, день за днем приближая Победу. Их судьбы, словно нити, сплелись в единую историю мужества, таланта и несгибаемой воли. Этот фильм — о них. О тех, кто дышал с Победой одним дыханием.
- Продолж.
- 60 мин.
- Премьера
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2025-05-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Документальны, Война