Одни из нас

Смертельная эпидемия, которую разносят дети, уничтожает почти всех взрослых. Группа подростков пытается добраться туда, где еще есть выжившие. В дороге они встречают женщину, и она оказывается гораздо опаснее вируса.
- Режиссёр
- Дестри Эллин Спилберг
- Актёры
- Джанкарло Эспозито, Мишель Докери, Зои Маргарет Коллетти, Риган Алия, Дин Скотт Васкес, Вернон Дэвис, Эмма Майзель, Эндрю Линер, Джошуа Мелник, Альгин Мендес, Лилит Григорьев, Хавьер Сернас
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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2025-07-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов