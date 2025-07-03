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Одни из нас

Смертельная эпидемия, которую разносят дети, уничтожает почти всех взрослых. Группа подростков пытается добраться туда, где еще есть выжившие. В дороге они встречают женщину, и она оказывается гораздо опаснее вируса.

Режиссёр
Дестри Эллин Спилберг
Актёры
Джанкарло Эспозито, Мишель Докери, Зои Маргарет Коллетти, Риган Алия, Дин Скотт Васкес, Вернон Дэвис, Эмма Майзель, Эндрю Линер, Джошуа Мелник, Альгин Мендес, Лилит Григорьев, Хавьер Сернас
Продолж.
93 мин.
Премьера
2025-07-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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