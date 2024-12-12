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Одна дома: Великолепная пятерка
Кино

Одна дома: Великолепная пятерка

Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съемками она ведет популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. Когда в один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма, в котором снимается Стефания, — пони Геннадия, — а ковбои-каскадеры упускают похитителей из виду, девочка решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам. Теперь Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и завершить съемки новогоднего хита.

Режиссёр
Руслан Паушу
Актёры
Виталия Корниенко, Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Борис Дейков, Григорий Столбов, Роман Борзовский, Мария Верхова, Алика Смехова, Денис Рубин, Вадим Челышев
Премьера
2024-12-12 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

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