Одна дома: Великолепная пятерка

Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съемками она ведет популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани. Когда в один из съемочных дней происходит похищение главного героя фильма, в котором снимается Стефания, — пони Геннадия, — а ковбои-каскадеры упускают похитителей из виду, девочка решает взять дело в свои руки и обращается за помощью к подписчикам. Теперь Маше, Тиме, Алексу и Ване предстоит объединиться, чтобы найти пони и завершить съемки новогоднего хита.