Одинокая насмешница

Комедийная драма в двух частях.
…Неповторимый, не придуманный авторами, а подлинный юмор Фаины Раневской, самые яркие ее образы, самые смешные ее анекдоты, самые меткие ее афоризмы, самые трагикомические моменты ее судьбы.
Время действия — последний год жизни великой актрисы и человека. Место действия — ее московская квартира. Вам будет весело, но…
- Режиссёр
- Лев Шимелов
- Актёры
- Ольга Хохлова, Александр Пашутин, Михаил Церишенко, Лилия Волкова, Любовь Тихомирова, Татьяна Балуева, Елена Данилова
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия