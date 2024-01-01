Одинокая насмешница

Комедийная драма в двух частях.

…Неповторимый, не придуманный авторами, а подлинный юмор Фаины Раневской, самые яркие ее образы, самые смешные ее анекдоты, самые меткие ее афоризмы, самые трагикомические моменты ее судьбы.

Время действия — последний год жизни великой актрисы и человека. Место действия — ее московская квартира. Вам будет весело, но…