Спектакль-антидепрессант:

«ОДИН ВОЛШЕБНЫЙ ЗВОНОК «

Просто Позвони!

Лирическая Комедия.

Нужный спектакль!

Продолжительность 1час 40 мин

История одного нереального дня в маленьком городе. Может ли один звонок по телефону изменить жизнь? Кому этот звонок? В службу доверия? неизвестному человеку? близкому человеку?

Это крик о помощи или мольба о прощении? А может это неожиданное признание?

Для чего:

Люди смотрят и видят, что такие, как они-вокруг ВСЕ! Тяжело всем, но выход есть!!! Очень хочется поддержать этой постановкой людей!!! Люди видят-что они не одиноки в своих несчастьях.

Эффект, как от доброго советского фильма. Просто попасть в сердце зрителя самого разного.

Теплая, лирическая, актуальная, доводящая до гомерического смеха, история о простых людях, оказавшихся на грани отчаяния от одиночества и ненужности .

Это и Люди, которые звонят на телефон доверия с фразой «я хочу умереть!». Это и люди, которые отвечают на другом конце телефона «Да разве это проблемы».

Всем не хватает чего-то или кого-то для счастья! Как они найдут выход? Иногда проснешься утром и кажется все, тупик, но что-то вдруг открывается «за поворотом» и мгновенно жизнь налаживается!!! тема, которая попадает в каждого зрителя, потому что это абсолютно про каждого из нас.

Провинция, некий город N, простой городишко, из таких состоит Россия. Простые, одинокие, несчастные люди со своими горестями, со своими бзиками и «тараканами».Люди, которые хотят просто быть счастливыми. Хотят просыпаться по утрам и хотеть жить!!!

В службе спасения каждый сотрудник ищет подход к человеку, попавшему в беду. У кого-то получается помочь, у кого-то нет. Все это закручивается в фантасмагорию с хеппиендом и надеждой на лучшее!