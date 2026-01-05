Спектакль-антидепрессант:
«ОДИН ВОЛШЕБНЫЙ ЗВОНОК «
Просто Позвони!
Лирическая Комедия.
Нужный спектакль!
Продолжительность 1час 40 мин
История одного нереального дня в маленьком городе. Может ли один звонок по телефону изменить жизнь? Кому этот звонок? В службу доверия? неизвестному человеку? близкому человеку?
Это крик о помощи или мольба о прощении? А может это неожиданное признание?
Для чего:
Люди смотрят и видят, что такие, как они-вокруг ВСЕ! Тяжело всем, но выход есть!!! Очень хочется поддержать этой постановкой людей!!! Люди видят-что они не одиноки в своих несчастьях.
Эффект, как от доброго советского фильма. Просто попасть в сердце зрителя самого разного.
Теплая, лирическая, актуальная, доводящая до гомерического смеха, история о простых людях, оказавшихся на грани отчаяния от одиночества и ненужности .
Это и Люди, которые звонят на телефон доверия с фразой «я хочу умереть!». Это и люди, которые отвечают на другом конце телефона «Да разве это проблемы».
Всем не хватает чего-то или кого-то для счастья! Как они найдут выход? Иногда проснешься утром и кажется все, тупик, но что-то вдруг открывается «за поворотом» и мгновенно жизнь налаживается!!! тема, которая попадает в каждого зрителя, потому что это абсолютно про каждого из нас.
Провинция, некий город N, простой городишко, из таких состоит Россия. Простые, одинокие, несчастные люди со своими горестями, со своими бзиками и «тараканами».Люди, которые хотят просто быть счастливыми. Хотят просыпаться по утрам и хотеть жить!!!
В службе спасения каждый сотрудник ищет подход к человеку, попавшему в беду. У кого-то получается помочь, у кого-то нет. Все это закручивается в фантасмагорию с хеппиендом и надеждой на лучшее!
- Возраст
- 16+