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Одержимая

В 1750 году в австрийской деревне женщина по имени Агнес выходит замуж за незнакомца. Она чувствует себя отчужденной и одинокой в его незнакомом мире. Будучи набожной и эмоциональной, она все больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Не находя выхода из своей внутренней тюрьмы она решается на ужасающий акт насилия.

Режиссёр
Северин Фиала, Вероника Франц
Актёры
Аня Плашг, Мария Хофштеттер, Давид Шайд, Тим Валериан Альберти, Наталья Баранова, Франциска Хольцер, Эльмар Курц, Клаудия Мартини, Камилла Шилиа, Аннемари Шварценбергер
Продолж.
121 мин.
Премьера
2024-07-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Исторический фильм, Фильм ужасов, Драма

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