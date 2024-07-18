В 1750 году в австрийской деревне женщина по имени Агнес выходит замуж за незнакомца. Она чувствует себя отчужденной и одинокой в его незнакомом мире. Будучи набожной и эмоциональной, она все больше изолирует себя от сельской жизни и работы. Не находя выхода из своей внутренней тюрьмы она решается на ужасающий акт насилия.