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Очи

Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

Режиссёр
Исайя Саксон
Актёры
Уиллем Дефо, Финн Вольфхард, Эмили Уотсон, Хелена Ценгель, Линн Робертсон Брюс, Йестин Эванс, Пую Мирча Лэскуш, Роберт Тигнер, Сью Битти, Кэролайн Боуман
Продолж.
96 мин.
Премьера
2025-05-08 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение, Фэнтези

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