Девочка Юрайя родилась на гористом острове посреди океана. В здешних дремучих лесах водится много диких зверей, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Одни считают, что это лишь сказка для детей, другие — что это враждебные создания. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.
- Режиссёр
- Исайя Саксон
- Актёры
- Уиллем Дефо, Финн Вольфхард, Эмили Уотсон, Хелена Ценгель, Линн Робертсон Брюс, Йестин Эванс, Пую Мирча Лэскуш, Роберт Тигнер, Сью Битти, Кэролайн Боуман
- Продолж.
- 96 мин.
- Премьера
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2025-05-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези