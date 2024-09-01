Обыкновенное чудо

В усадьбе, где живет волшебник, влюбленный в свою жену-неволшебницу, появляется юноша со странным именем Медведь. Волшебник рассказывает, что когда-то он не удержался от шалости и превратил молодого медведя в человека. Хозяйка просит мужа расколдовать медведя и отпустить. Но чары будут действовать до тех пор, пока его не полюбит и не поцелует какая-нибудь принцесса. И вскоре в усадьбу прибывает шумная компания: король с придворными, министрами и своей любимой единственной дочерью — принцессой…