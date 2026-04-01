Ретроспективная коллекция фотографий Екатерины Берестовой экспонируется в Фотодоме под названием «Обратная сторона Луны» и приглашает зрителей в гипотетическую реальность, где отменена дихотомия обычной жизни. Здесь нет добра и зла, плюса и минуса, черного и белого — а с этим и утрачивает силу закон единства и борьбы противоположностей.

Оставшись без опорных точек, пространство не превращается в хаос, а обретает тишину. В этой гипотетической реальности главным действием становится созерцание. Не нужно выбирать сторону, осуждать или защищать. Достаточно просто смотреть. Фотографии Берестовой фиксируют состояния «между»: ни холод, ни жар, а глубокая прохлада; ни день, ни ночь, а сумеречное свечение, идущее изнутри.

Это мир без антагонистов, а значит и без героев. Здесь нет борьбы, поэтому нет и победителей. Есть только бесконечное «сейчас». Автор предлагает зрителям рискнуть и выпасть из привычной бинарной логики, чтобы ощутить реальность как непрерывную, мягкую ткань бытия.

Екатерина Берестова родилась в Санкт-Петербурге в 1992 году, однако ее нынешняя творческая история связана в первую очередь с Москвой. Фотограф, художник-живописец, график, режиссер, педагог. Член Союза фотохудожников России, с 2024 года она входит в секретариат и приемную комиссию Московского отделения СФР. Номинант премии Foam Paul Huf Award 2022 (Амстердам), автор нескольких книг, вышедших в России, Франции, Норвегии. Преподаватель в институте фотографии ИПЛФ, член жюри международных конкурсов и руководитель собственной школы фотографии.