Обитель зла: Мутация

Жизнь Элли в семье биотехнологических магнатов кажется сказкой, пока она не узнает, что сама является частью чудовищного эксперимента. Теперь ей предстоит выяснить, кто она на самом деле и что скрывается за стенами ее идеального дома.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Нэнси Леопарди
- Актёры
- Саманта Кокран, Давид Дастмалчян, Эшли Грин, Сидни Тейлор, Тайлер Лоренс Грей, Алекс Видов, Мариса Эчеверрия, Дилан Флэшнер, Эмма Хувер, Райан Марч, Келли Коул
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
-
28 мая 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов