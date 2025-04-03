Властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Мужчина убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.
- Режиссёр
- Джеймс Эшкрофт
- Актёры
- Джон Литгоу, Джеффри Раш, Натаниел Лис, Томас Сейнсбери, Анапела Полатайвао, Иэн Мун, Холли Шэнахан, Маака Похату, Брюс Филлипс, Айрин Вуд, Иветта Парсонс
- Продолж.
- 103 мин.
- Премьера
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2025-04-03 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер, Фильм ужасов