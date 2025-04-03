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Обитель смерти

Властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Мужчина убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.

Режиссёр
Джеймс Эшкрофт
Актёры
Джон Литгоу, Джеффри Раш, Натаниел Лис, Томас Сейнсбери, Анапела Полатайвао, Иэн Мун, Холли Шэнахан, Маака Похату, Брюс Филлипс, Айрин Вуд, Иветта Парсонс
Продолж.
103 мин.
Премьера
2025-04-03 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Мистика, Триллер, Фильм ужасов

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