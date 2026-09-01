10 октября в 16:00 в Выставочном зале Рязанского художественного музея им. И. П. Пожалостина состоится открытие персональной выставки рязанского художника Антона Лытаева «Объекты внутренней действительности».

Антон Лытаев родился в 1986 году в Пронске Рязанской области. В настоящее время живёт и работает там же. Свой путь начинал с резьбы по дереву, учился у рязанского художника Александра Васильевича Зимина. С 2016 года обучается у народного художника РФ Андрея Владимировича Балашова художественной обработке бронзы. С 2011 по 2021 год занимался садово-парковой скульптурой, малыми архитектурными формами, лэнд-артом, участвовал во всероссийских фестивалях и симпозиумах, посвящённых этим направлениям. В 2022 году выставлял работы на областной отчётной выставке Рязанской организации Союза художников России «Осень». В том же году, по словам художника, полностью отказался от фигуративного искусства в пользу абстрактных форм. Начало нового этапа в творчестве было отражено на первой персональной выставке «Ритм, пространство и форма» в Музейно-выставочном центре Фотодом им. Е. Н. Каширина в 2023 году. Последние несколько лет художник является участником различных выставочных проектов современного искусства: «Under'грань» (2023, галерея «Артефакт», Москва), Выставка-ярмарка «3.0» (2023-2024, галерея А3, Москва), «Open vol.5» (2024, галерея «Аstra», Москва), «НеДетский мир» (2025, галерея «Larisa Depershmidt», Челябинск), «Улица Есенина» (2025, «Выставочный зал», Рязанский художественный музей им. И. П. Пожалостина, Рязань), «Стыки времени» (2025, ЦСИ «Штаб» совместно с галерей «Артократия», Рязань) и других. С 2025 года организует в Рязани неформальные встречи современных художников «Форточка».

В основе объектов Антона Лытаева — найденные и переосмысленные артефакты природного происхождения или вырванные из повседневного контекста бытовые вещи и предметы, потерявшие свою функциональность: старые доски и брёвна, ржавые трубы и гвозди, дырявые бочки и вёдра, верёвки, проволоки, решётки, листы железа, куски материи и фанеры. По большей части сохраняя естественный внешний вид материалов с отпечатком времени и следов использования, автор иногда экспериментирует с цветом — тонируя или закрашивая объект полностью или при работе с плоскости, как, например, в новой, ещё не завершённой серии портретов на ржавых листах железа. Художник стремится к минимализму и конкретике в окончательной форме художественного высказывания, контролирует кажущуюся случайность композиции, возвращается к доработке уже готовых произведений, чтобы точнее и лаконичнее передать образ или идею. Соединяя разные по фактуре, составу и весу материалы, порой оставляя сами части композиции нетронутыми, автор как скульптор добивается баланса и единства пластической формы, которая подчиняет себе воздушное пространство вокруг. В некоторых случаях в качестве изменения или создания объекта художник использует лишь текст, часто короткий и провокационный, что можно интерпретировать как движение от формы к концепции.

«Нешто я неправильно искусством занимаюсь?» — задаёт вопрос художник в одной из своих работ и ироничное «нешто» скорее выдаёт не сомнение автора, а вызов зрителю и попытку вывести его на диалог. Экспозиция выставки — пограничное место между мастерской и презентационным пространством, где в отсутствие большей части этикеток, из-за самодельных подиумов и специфики используемых художником материалов, зрителю приходится спрашивать самого себя: искусство это или просто ящик с ржавым мусором; коллекция найденных предметов или готовая серия художественных работ; почему это произведение названо именно так и, если это вообще произведение, что делает его таковым?