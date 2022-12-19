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Обе две

Дерзкая четырнадцатилетняя Глаша живет с бабушкой в Шуе и мечтает стать известным режиссером. После смерти бабушки опеку над девочкой должна взять ее старшая авторитарная тетка Валя. Однако свободолюбивая Глаша решает сбежать от нее в Москву к младшей тете — воздушно-романтичной Ане. Правда, девушка не готова взять на себя заботу о своевольной Глаше. Неожиданно по воле обстоятельств они вместе отправляются в совместное путешествие, которое в итоге изменит их обеих.

Режиссёр
Владимир Котт
Актёры
Кристина Асмус, Таисья Калинина, Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько, Дмитрий Блохин
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-09-05 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Комедия, Мелодрама

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