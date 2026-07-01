«О театре…». К 150-летию Союза театральных деятелей

23 июля 2026 г. в 16:00 в Рязанском государственном областном художественном музее им. И.П. Пожалостина состоится открытие выставки, приуроченной к 150-летию Союза театральных деятелей.

В состав выставки из фондов музея вошло свыше двух десятков произведений живописи, графики и скульптуры, посвящённых театру или навеянных театральными ассоциациями. Это работы рязанских и московских авторов Василия Дубинина, Владимира Сёмина, Василия Николаева, Михаила Шелковенко, Ларисы Зеневич, Николая Комарова, Раисы Лысениной.

Театр во все времена привлекал внимание художников фееричностью сценического действия, актёрской способностью к перевоплощению, безудержным весельем народного балагана.

С XVIII столетия театр в городе был знаком престижа, показателем образованности и высоких культурных запросов населения. Большое значение придавалось архитектуре театрального здания и его месту в городской среде. До середины ХХ века включительно театральные постройки имели облик дворца или храма искусства.

Тема театральных подъездов, блистающих огнями и заполненных нарядной толпой, стала одной из наиболее распространённых в живописи и графике второй половины XIX—XX вв. еков. Примером могут послужить представленные на выставке работы В. Дубинина (1910-1982). Как театральный художник, он умел мастерски использовать смешанные техники исполнения, одновременно применяя акварель, гуашь, фломастеры, цветные чернила, тушь и перо.

С середины 1960-х годов, когда расхождение между идеологическими установками и реальной жизнью становились всё более очевидным, тема театра в изобразительном искусстве получила новое развитие. Главным лейтмотивом работ послужило сценическое действие, трактованное как иллюзия, перевоплощение, обман. Неслучайно одним из ключевых персонажей этого времени стал Арлекин — в классической комедии дель, Арте герой весёлый, изобретательный, но плут и обманщик. В картинах рязанского художника В. Николаева (1951-2020) тема перевоплощений интерпретирована как расплывающиеся в нашем восприятии образы Арлекина, Фокусника или Актрисы, у которых много лиц, но каждое — ускользающая от нас иллюзия.

Широкое распространение в искусстве 1970-х годов получили мотивы театрального закулисья, причудливо соединяющие прошлое и настоящее, изображаемое и реальное. Бутафория и костюмированные персонажи нередко выглядят в них более реальными, чем образы современников. Таким предстаёт мир за театральной сценой в серии графических работ М. Шелковенко, выполненной в сложных техниках гравюры на металле.

Ещё одной важной гранью раскрытия театральной темы в последней трети ХХ столетия стали изображения народных балаганов. «Классическим» героем этого смехового действа был Петрушка — перчаточная кукла, которой позволялись острые, а подчас небезопасные замечания на злобу дня. То, что недопустимо было говорить подданным государства, позволялось условному персонажу с его иносказательными, но всем понятными шутками. Отсюда вполне закономерным выглядит интерес художников М. Будылевой, Р. Лысениной, М. Шелковенко к теме театра кукол, Н. Комарова к собственному театральному перевоплощению, В. Николаева — к образам странствующих актёров, олицетворяющих личную и творческую свободу.

Тема театра неисчерпаема. Какой она предстанет в интерпретации нынешней эпохи станет понятно со временем, но, очевидно, что театр, как и его образ в изобразительном искусстве, — чуткий барометр, реагирующий на все социальные процессы и общественные запросы.