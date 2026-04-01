Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации ансамбль танца «Северные зори» им. В.В. Ассовского (г. Череповец) представит вниманию зрителей концертную программу «О России с любовью».

«Северные зори» — знаменитый творческий коллектив, собравший за плодотворные годы своей 60- летней истории все высшие награды и титулы всероссийских и международных хореографических конкурсов, неизменный участник крупнейших творческих событий в нашей стране и за рубежом.

В программе «О России с любовью» коллектив представит Рязанскому зрителю яркие хореографические постановки своего репертуара, объединенные темой любви к России, ее неповторимой красоте, непростой истории и богатым традициям, любви к ее людям — открытым, смелым и талантливым.

Художественный руководитель — заслуженный работник культуры Российской Федерации, дважды лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Татьяна Изюмова.

Организатор концерта Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус (г. Челябинск).