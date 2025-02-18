Леонард Файф — легендарный режиссер и документалист, который поведал миру немало захватывающих историй. Но одну историю он так и не рассказал — историю своей жизни. В 78 лет он узнал, что серьезно болен, и решил пригласить к себе съемочную группу и журналистов, чтобы наконец раскрыть всю правду о своей жизни. Но можно ли верить человеку, который всю свою карьеру построил на лжи?
- Режиссёр
- Пол Шрейдер
- Актёры
- Ума Турман, Джейкоб Элорди, Ричард Гир, Майкл Империоли, Грегори Коннорс, Кристина Фросет, Каролина Даверна, Пенелопа Митчелл, Виктория Хилл, Аарон Роман Уэйнер, Корнелия Гест, Дилан Флэшнер
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2025-02-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма