Леонард Файф — легендарный режиссер и документалист, который поведал миру немало захватывающих историй. Но одну историю он так и не рассказал — историю своей жизни. В 78 лет он узнал, что серьезно болен, и решил пригласить к себе съемочную группу и журналистов, чтобы наконец раскрыть всю правду о своей жизни. Но можно ли верить человеку, который всю свою карьеру построил на лжи?