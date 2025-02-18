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О, Канада

Леонард Файф — легендарный режиссер и документалист, который поведал миру немало захватывающих историй. Но одну историю он так и не рассказал — историю своей жизни. В 78 лет он узнал, что серьезно болен, и решил пригласить к себе съемочную группу и журналистов, чтобы наконец раскрыть всю правду о своей жизни. Но можно ли верить человеку, который всю свою карьеру построил на лжи?

Режиссёр
Пол Шрейдер
Актёры
Ума Турман, Джейкоб Элорди, Ричард Гир, Майкл Империоли, Грегори Коннорс, Кристина Фросет, Каролина Даверна, Пенелопа Митчелл, Виктория Хилл, Аарон Роман Уэйнер, Корнелия Гест, Дилан Флэшнер
Продолж.
91 мин.
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма

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