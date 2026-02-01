Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 28
Вск, 01
Пнд, 02
ЦБ USD 77.27 0.15 28/02
ЦБ EUR 91.3 0.27 28/02
Нал. USD 77.50 / 78.29 28/02 16:30
Нал. EUR 91.40 / 92.48 28/02 16:30
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
588
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 129
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
619
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
1 308
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Нюрнберг

Основанная на реальных событиях история о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход самого громкого суда XX века — Нюрнбергского процесса.

Режиссёр
Джеймс Вандербилт
Актёры
Майкл Шеннон, Расселл Кроу, Рами Малек, Лидия Пекэм, Лео Вудолл, Колин Хэнкс, Джон Слэттери, Ричард Э.Грант, Бен Майлс, Лотте Вербек, Ренн Шмидт, Марк О'Брайен, Андреас Пичман
Продолж.
148 мин.
Премьера
19 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Триллер, Драма, Война

