Основанная на реальных событиях история о психологическом противостоянии талантливого психиатра Дугласа Келли и рейхсмаршала нацистской Германии Германа Геринга, от результатов которого зависит исход самого громкого суда XX века — Нюрнбергского процесса.
- Режиссёр
- Джеймс Вандербилт
- Актёры
- Майкл Шеннон, Расселл Кроу, Рами Малек, Лидия Пекэм, Лео Вудолл, Колин Хэнкс, Джон Слэттери, Ричард Э.Грант, Бен Майлс, Лотте Вербек, Ренн Шмидт, Марк О'Брайен, Андреас Пичман
- Продолж.
- 148 мин.
- Премьера
-
19 марта 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Байопик, Исторический фильм, Триллер, Драма, Война