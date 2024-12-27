NЮ — известный музыкант и автор хитов, которые успели покорить сердца многих. «Веснушки», «Никто», «Некуда бежать», «Как ты паришь», «Я тебя обидел» и другие композиции уже собрали миллионы прослушиваний и просмотров в сети. Музыкальный проект Юрия Николаенко, звезды сериала «Улица». Его творчество — это музыкальная смесь, сочетающая в себе глубокую лирику, пиано-рок и безудержный рок-н-ролл! В этом сентябре NЮ готовит для вас настоящий музыкальный подарок — эксклюзивный сольный концерт для ценителей качественной музыки! В программе вас ждут любимые хиты и музыкальные новинки, которые обязательно завоюют ваше сердце. При участии VESNA305 18:00 открытие дверей 20:00 начало концерта