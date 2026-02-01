27 марта в 12:00 в Рязанском Дворце культуры и искусства состоится показ театрализованного представления «Новые приключения Алисы в стране чудес».

Постановка — новый проект театральной лаборатории «Пятое измерение» по мотивам известной сказки.

Это наполненная волшебством история о добре и верности, дружбе и взаимовыручке, о мужестве и вере в удачу. Сказка подскажет ответы на многие вопросы, с которыми жизнь ежедневно сталкивает каждого из нас.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Ольга Калтаченко.

Воспитанники студии — призеры, победители, обладатели гран-при всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации» и международного конкурса «Вершина талантов».