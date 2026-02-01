Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
Втр, 03
Срд, 04
ЦБ USD 77.17 -0.1 03/03
ЦБ EUR 90.73 -0.57 03/03
Нал. USD 78.00 / 77.70 02/03 18:25
Нал. EUR 91.57 / 92.10 02/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Приглашены все: «Зеленый сад — наш дом» порадовал рязанских рыбаков еж...
Последний день зимы стал для любителей порыбачить со вс...
6 часов назад
200
ГК «Агропромкомплектация»: от поля до прилавка. Как работают свиноводч...
В 2024 году в Рязанской области запустили два новых сви...
8 часов назад
1 351
«Зеленый сад — наш дом» разработал умного голосового помощника. Его уж...
Группа компаний «Зелёный сад — наш дом» реализовала уни...
24 февраля 12:19
727
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
20 февраля 10:07
1 238
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Новые приключения Алисы в стране чудес
27 марта в 12:00
Театр

Новые приключения Алисы в стране чудес

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

27 марта в 12:00 в Рязанском Дворце культуры и искусства состоится показ театрализованного представления «Новые приключения Алисы в стране чудес».

Постановка — новый проект театральной лаборатории «Пятое измерение» по мотивам известной сказки.

Это наполненная волшебством история о добре и верности, дружбе и взаимовыручке, о мужестве и вере в удачу. Сказка подскажет ответы на многие вопросы, с которыми жизнь ежедневно сталкивает каждого из нас.

Автор сценария и режиссер-постановщик — Ольга Калтаченко.

Воспитанники студии — призеры, победители, обладатели гран-при всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации» и международного конкурса «Вершина талантов».

Возраст
6+