Со спектаклем «Новогодняя мИлодрама» вы погрузитесь в волшебную атмосферу яркой и сердечной новогодней комедии, которая тронет ваши самые тёплые чувства. В центре этого представления — обычная Рязанская семья, столкнувшаяся с неожиданными проблемами, удивительными заботами, да еще и с предновогодними хлопотами. Весёлые приключения, забавные повороты судьбы и искренние эмоции создают атмосферу праздничного настроения и объединяют зрителей различных возрастов. Добро пожаловать на спектакль, наполненный теплом семейных уз!
Автор: Вадим Ермишин, Григорий Баззаев
Режисcёр: Максим Ларин
Художник-постановщик: Екатерина Гандель
Художник по свету: Андрей Козлов
Балетмейстер: режиссер по пластике Светлана Кузянина
- Актёры
- Борисов Юрий Михайлович, Гордеева Марианна Дмитриевна, Звонарева Мария Вячеславовна, Пичурин Олег Вениаминович , Рыжков Валерий Владимирович, Солохина Анастасия Сергеевна
- Возраст
- 12+