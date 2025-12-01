Со спектаклем «Новогодняя мИлодрама» вы погрузитесь в волшебную атмосферу яркой и сердечной новогодней комедии, которая тронет ваши самые тёплые чувства. В центре этого представления — обычная Рязанская семья, столкнувшаяся с неожиданными проблемами, удивительными заботами, да еще и с предновогодними хлопотами. Весёлые приключения, забавные повороты судьбы и искренние эмоции создают атмосферу праздничного настроения и объединяют зрителей различных возрастов. Добро пожаловать на спектакль, наполненный теплом семейных уз!

Автор: Вадим Ермишин, Григорий Баззаев

Режисcёр: Максим Ларин

Художник-постановщик: Екатерина Гандель

Художник по свету: Андрей Козлов

Балетмейстер: режиссер по пластике Светлана Кузянина