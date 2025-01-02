Новогодняя дискотека 90х-00х

Участники концерта-шоу: Линда «Стрелки» «Фактор-2» «Сливки» «DEMO» «Динамит» Антон Зацепин и другие. Яркое шоу со звездами того времени пройдет в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» 2 января 2024 года в 19:00!!! Большой концерт «Дискотека 90х-00х» — это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых — нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых — нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости! В этот вечер прозвучат песни, которые знает и поет вся страна в большом концерте «Дискотека 90х-00х». Приходи и погружайся в ностальгическое шоу, под супер-хиты нулевых в исполнении любимых артистов! Будет незабываемо! *Организатор оставляет за собой право менять состав артистов.