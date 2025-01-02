Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 22
13°
Срд, 23
13°
Чтв, 24
ЦБ USD 96.09 -0.33 22/10
ЦБ EUR 104.4 -0.46 22/10
Нал. USD 95.65 / 96.02 22/10 13:00
Нал. EUR 104.20 / 104.97 22/10 13:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Секреты предпринимательского успеха. В Рязани прошла первая Альфа-Конф...
Главная тема Альфа-Конфы в Рязани была сформулирована л...
3 часа назад
1 452
Рязанская Южная Корея. Обзор на новое кафе стритфуда «Chiko»
Сетевое кафе корейской уличной кухни «Chiko» открыли в ...
Вчера 12:33
6 811
Обставить дом с комфортом. В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать ме...
В рязанском ТЦ «Клевер» начали продавать мебель. Центр...
15 октября 14:33
9 296
«На качестве — не экономим». Где в Рязани найти хороший бензин?
В сентябре 2024 года «КП-Рязань» провела экспертизу бен...
7 октября 09:07
20 019
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Новогодняя дискотека 90х-00х
2 января 2025 в 19:00
Концерты

Новогодняя дискотека 90х-00х

Дворец спорта «Олимпийский»

Участники концерта-шоу: Линда «Стрелки» «Фактор-2» «Сливки» «DEMO» «Динамит» Антон Зацепин и другие. Яркое шоу со звездами того времени пройдет в рязанском Дворце спорта «Олимпийский» 2 января 2024 года в 19:00!!! Большой концерт «Дискотека 90х-00х» — это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых — нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых — нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости! В этот вечер прозвучат песни, которые знает и поет вся страна в большом концерте «Дискотека 90х-00х». Приходи и погружайся в ностальгическое шоу, под супер-хиты нулевых в исполнении любимых артистов! Будет незабываемо! *Организатор оставляет за собой право менять состав артистов.

Возраст
16+
Жанры
Поп