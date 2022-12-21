Мы с нетерпением ждем новогодних праздников, не пугают даже предпраздничные хлопоты. Впереди — череда выходных дней, множество елок с подарками, поздравлениями, пожеланиями и хорошим настроением.

Приглашаем вас на спектакль «Новогодний поворот»! Напоминаем, что спектакль только для взрослых!

Двое молодых людей старательно готовятся к встрече Нового года, казалось бы, они учли все, до мельчайших подробностей. Однако, новогодний вечер — время чудес, и все готово к волшебным изменениям. Надо только не упустить момент, предусмотреть все варианты. Неожиданный подарок от Деда Мороза, полученный одним рязанцем, дает всем множество интереснейших возможностей и жизненных перспектив!