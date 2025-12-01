Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-7°
Чтв, 25
-4°
ЦБ USD 78.59 -0.72 24/12
ЦБ EUR 92.81 -0.05 24/12
Нал. USD 78.51 / 79.40 23/12 18:30
Нал. EUR 92.70 / 93.54 23/12 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Куда поехать на машине с семьей на новогодние праздники? Маршруты по Р...
Новый год — это не только праздничная елка, застолье, м...
9 часов назад
288
Где и за сколько купить елку. Обзор магазинов, базаров и маркетплейсов
15 декабря в Рязани открылись городские елочные базары....
16 декабря 17:25
1 050
Репортаж с открытия «Новогодней столицы» в Рязани
В субботу, 13 декабря, в Рязани состоялось открытие «Но...
14 декабря 09:01
6 424
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
2 637
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Новогодний концерт
25 декабря в 19:00
Концерты

Новогодний концерт

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Каждый праздничный вечер имеет свою уникальную атмосферу. Но новогодний концерт, посвященный рождественским мелодиям, обладает особым очарованием. Это возможность забыть о суете и заботах ежедневной жизни, окунуться в мир музыки и чуткости, максимально насладиться особыми моментами, когда все вокруг наполняется надеждой и радостью. В нашем сознании рождественские мелодии занимают особое место. Они вызывают у нас нежные воспоминания о детстве, о первом снегопаде и о праздниках, когда вся семья собиралась вместе. В новогодний концертной программе предусмотрены любимые советские мелодии, которые переносят нас в мир классических фильмов, запускающих в воображении целую палитру эмоций. Не забудем упомянуть о гениальных композиторах, чьи произведения будут звучать в этот вечер. программа концерт включит шедевры таких композиторов, как Джон Уильямс и Пётр Ильич Чайковский, Рихард Штраус и многие другие, чьи мелодии известны и любы во всем мире. Это истинная демонстрация величия — соединение классической и популярной музыки, которое захватывает душу и воображение.

В вечер католического рождества на сцене концертного зала филармонии вас будет приветствовать и творить волшебство камерный оркестр Рязанской области, а также солисты оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ Маэстро Сергея Проскурина.

Возраст
6+