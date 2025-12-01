Каждый праздничный вечер имеет свою уникальную атмосферу. Но новогодний концерт, посвященный рождественским мелодиям, обладает особым очарованием. Это возможность забыть о суете и заботах ежедневной жизни, окунуться в мир музыки и чуткости, максимально насладиться особыми моментами, когда все вокруг наполняется надеждой и радостью. В нашем сознании рождественские мелодии занимают особое место. Они вызывают у нас нежные воспоминания о детстве, о первом снегопаде и о праздниках, когда вся семья собиралась вместе. В новогодний концертной программе предусмотрены любимые советские мелодии, которые переносят нас в мир классических фильмов, запускающих в воображении целую палитру эмоций. Не забудем упомянуть о гениальных композиторах, чьи произведения будут звучать в этот вечер. программа концерт включит шедевры таких композиторов, как Джон Уильямс и Пётр Ильич Чайковский, Рихард Штраус и многие другие, чьи мелодии известны и любы во всем мире. Это истинная демонстрация величия — соединение классической и популярной музыки, которое захватывает душу и воображение.

В вечер католического рождества на сцене концертного зала филармонии вас будет приветствовать и творить волшебство камерный оркестр Рязанской области, а также солисты оркестра под управлением заслуженного работника культуры РФ Маэстро Сергея Проскурина.