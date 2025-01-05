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Новогоднее шоу: Soprano Турецкого
5 января 2025 в 18:00
Концерты

Новогоднее шоу: Soprano Турецкого

МКЦ

Группа SOPRANO Турецкого приглашает вас на незабываемый новогодний концерт! Окунитесь в атмосферу праздника и насладитесь прекрасным вокальным исполнением.

Вас ожидает:

  • Разнообразие вокальных тембров: от высокого сопрано до низкого меццо;
  • Богатый репертуар, охватывающий множество жанров: от классики до современных хитов, от джаза до рока, от народных песен до оперных арий;
  • Шедевры российской и мировой эстрады в неожиданных аранжировках;
  • Новогодние песни в уникальном исполнении SOPRANO;
  • Только живой звук.

SOPRANO Турецкого — это коллектив, отличающийся уникальным звучанием и энергетикой. Каждая исполнительница обладает неповторимым голосом, что позволяет группе виртуозно исполнять музыку разных эпох и направлений, создавая неповторимый музыкальный коктейль. Подарите себе и близким настоящий праздник музыки! Пусть волшебные голоса SOPRANO наполнят ваши сердца радостью и теплом, а заряд новогоднего настроения останется с вами надолго. Ждем вас на концерте! Волшебство музыки — это то, что мы умеем создавать. С любовью, ваши SOPRANO Турецкого

Возраст
0+
Жанры
Эстрада