Новогоднее приключение Трубадура и Принцессы

Новый год — пора подарков, сюрпризов, радостных встреч, счастливых моментов. Трубадур и Принцесса приглашают всех на новогодний бал.

Препятствует всеобщей радости Снежная королева, главным героям предстоит пройти через испытания, чтобы спасти праздник.

Детский музыкальный театр «Созвездие Добра» представляет новый мюзикл, с веселыми песнями, зажигательными танцами, который не оставит равнодушным детей, мам и пап, бабушек и дедушек.

Как обычно, перед представление зрителей ждут забавы около новогодней елки, с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.