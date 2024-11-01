Новогоднее приключение Трубадура и Принцессы

Новый год — пора подарков, сюрпризов, радостных встреч, счастливых моментов. Трубадур и Принцесса приглашают всех на новогодний бал.
Препятствует всеобщей радости Снежная королева, главным героям предстоит пройти через испытания, чтобы спасти праздник.
Детский музыкальный театр «Созвездие Добра» представляет новый мюзикл, с веселыми песнями, зажигательными танцами, который не оставит равнодушным детей, мам и пап, бабушек и дедушек.
Как обычно, перед представление зрителей ждут забавы около новогодней елки, с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами.
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