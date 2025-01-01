Новое и лучшее: OTTA-orchestra

ОТТА-orchestra с программой «Новое и лучшее» — это невероятный взрыв энергии и музыки в исполнении группы. В программе вы услышите как хиты, так и новые треки из будущего альбома коллектива, а некоторые участники группы выступят в неожиданных для себя ролях.

В составе OTTA-orchestra — яркие и талантливые девушки, играющие на различных музыкальных инструментах. Скрипки и клавишные, барабаны и перкуссия, гитара и аккордеон, белорусские цимбалы, индийский ситар и китайская хулусы (разновидность губного органа) — все эти инструменты представлены в концертном шоу, словно герои музыкального театра. Группа выпустила четыре альбома. Автор композиций — композитор Ли Отта.

С ОТТА-orchestra сотрудничали многие мировые поп-звезды, среди них — Пупо, Ф. Дэвид, а также знаменитые российские артисты — И. Резник, Л. Лещенко, ДиДюЛя, Д. Майданов, Зара, Юта и другие. За годы своего существования группа ОТТА-orchestra выступила с концертами во многих городах России, а также Китая. Группа удостоена наград от компании YAMAHA