Новая теща

Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных страстей: теперь под каблуком новой тещи, с ее единоличными правилами и строгими порядками в доме. Без того непростой быт нарушает внезапный приезд брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда — не без участия тещи — вновь разгорается былая вражда двух братьев. И семейный переворот кажется тем более неизбежным с появлением на пороге дома сотрудников ФСИН, разыскивающих Тоху.
- Режиссёр
- Аскар Узабаев
- Актёры
- Гарик Харламов, Мария Аронова, Сергей Бурунов, Екатерина Ковальчук, Владимир Епифанцев, Евгений Гришковец, Алексей Розин, Николай Шрайбер, Арина Бурцева
- Премьера
-
5 марта 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия