Новая невестка

Действие разворачивается в небольшом городке в Северной Индии. Героиня Ями Гаутам приезжает в новую семью и своим безупречным поведением — как хозяйка и член семьи — превращает хаотичный быт в образец гармонии. Но её деверь начинает подозревать, что за этой идеальной маской скрывается нечто сверхъестественное. Он задаётся вопросом: а не является ли его идеальная невестка ведьмой из другого мира?
- Страна
- Индия
- Режиссёр
- Баладжи Мохан
- Актёры
- Ями Гаутам, Аадитья Кулшрешт, Сунита Раджвар, Аддинатх М.Котхаре, Пратик Пачори, Мита Васишт, Сонал Джа, Сушмита Мухерджи, Сунил Синха, Пратик Пачори
- Продолж.
- 158 мин.
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Фэнтези, Фильм ужасов, Драма-комедия