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Новая невестка
Кино

Новая невестка

Действие разворачивается в небольшом городке в Северной Индии. Героиня Ями Гаутам приезжает в новую семью и своим безупречным поведением — как хозяйка и член семьи — превращает хаотичный быт в образец гармонии. Но её деверь начинает подозревать, что за этой идеальной маской скрывается нечто сверхъестественное. Он задаётся вопросом: а не является ли его идеальная невестка ведьмой из другого мира?

Страна
Индия
Режиссёр
Баладжи Мохан
Актёры
Ями Гаутам, Аадитья Кулшрешт, Сунита Раджвар, Аддинатх М.Котхаре, Пратик Пачори, Мита Васишт, Сонал Джа, Сушмита Мухерджи, Сунил Синха, Пратик Пачори
Продолж.
158 мин.
Возраст
16+
Жанры
Фэнтези, Фильм ужасов, Драма-комедия

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Новая невестка