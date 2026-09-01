Новая невестка

Действие разворачивается в небольшом городке в Северной Индии. Героиня Ями Гаутам приезжает в новую семью и своим безупречным поведением — как хозяйка и член семьи — превращает хаотичный быт в образец гармонии. Но её деверь начинает подозревать, что за этой идеальной маской скрывается нечто сверхъестественное. Он задаётся вопросом: а не является ли его идеальная невестка ведьмой из другого мира?