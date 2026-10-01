Альбом «ночные грузчики» вышел почти девять лет назад, и с тех пор всерьез не обсуждалось планов на новые записи. Монтаж аттракционов ускоряется, реальность подкидывает все новые жуткие сюжеты, но фокусироваться на них не было ни желания, ни мотивации. Тело, лежащее под землей, проснется по своим собственным часам, чтобы поведать свой сон о грядущем. Поэту нужно только сохранять баланс, оставаясь грязной шовинистской свиньей среди чистоплюев и ангелочком на засаленной оргии. За историю группы у нас был лишь один большой тур, в начале 2016 года — времени, по которому люди теперь много и со смаком ностальгируют. Поздней осенью прокатимся от Владивостока до Калининграда, вспомним лучшее из уже написанного, решим, какими будут новые песни.