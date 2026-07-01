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Ночь с гризли
Кино

Ночь с гризли

Вечер 12 августа 1967 года, Национальный парк «Глейшер» в Монтане. Когда посетители парка готовятся ко сну, одновременно происходят два нападения гризли на людей. Смотрительнице парка Джоун Деверо предстоит вывести группу туристов, преодолев труднопроходимую местность и пережив нападения опасных хищников.

Страна
США
Режиссёр
Берк Дурен
Актёры
Чарлз Истен, Одид Фер, Брек Бэссингер, Джоэл Джонстоун, Лорен Колл, Джек Гриффо, Джош Цукерман, Мэтт Линц, Али Сковбай, Сом Капила
Продолж.
87 мин.
Премьера
16 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма