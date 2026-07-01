Ночь с гризли

Вечер 12 августа 1967 года, Национальный парк «Глейшер» в Монтане. Когда посетители парка готовятся ко сну, одновременно происходят два нападения гризли на людей. Смотрительнице парка Джоун Деверо предстоит вывести группу туристов, преодолев труднопроходимую местность и пережив нападения опасных хищников.