Ночь с гризли

Вечер 12 августа 1967 года, Национальный парк «Глейшер» в Монтане. Когда посетители парка готовятся ко сну, одновременно происходят два нападения гризли на людей. Смотрительнице парка Джоун Деверо предстоит вывести группу туристов, преодолев труднопроходимую местность и пережив нападения опасных хищников.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Берк Дурен
- Актёры
- Чарлз Истен, Одид Фер, Брек Бэссингер, Джоэл Джонстоун, Лорен Колл, Джек Гриффо, Джош Цукерман, Мэтт Линц, Али Сковбай, Сом Капила
- Продолж.
- 87 мин.
- Премьера
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16 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма