Ночь музеев в Константинове

16 мая музей-заповедник С.А. Есенина присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». В этот день Константиново станет местом, где разные виды искусства встретятся и переплетутся, чтобы открыть тайны и красоты малой родины «последнего поэта деревни».

Что вас ждет?

Мастер-классы: вы сможете создать коллаж-высказывание или двустороннюю закладку для книг в технике гравюры на картоне.

Где? Киноконцертный зал НКЦ.

Когда? С 12:00 до 13:30.

Обращаем ваше внимание, что количество мест ограниченно.

Открытие выставки «Истоки творчества»: вы увидите работы студентов и преподавателей Института графики и искусства книги имени В.А. Фаворского Московского политехнического университета, созданные в Константинове в юбилейный год. Полотна выполнены в разных техниках: масло, пастель, графика, темпера. Несмотря на различие в методах работы, представленные картины объединяет одно — малая родина С.А. Есенина.

Где? Киноконцертный зал НКЦ

Когда? 14:00

Пленэр «Сторона ль моя, сторонка»: в сопровождении студентов Московского политехнического университета вы прогуляетесь по живописным местам малой родины С.А. Есенина, погрузитесь в атмосферу, а также запечатлеете увиденное на холсте.

Где? Территория музея-заповедника

Когда? с 15:00 до 17:00

Спектакль теневого театра «Коробка сказок»: не только увидите и услышите знакомые с детства сюжеты, но и сможете разыграть собственные истории у волшебного экрана.

Где? Дом священника И.Я. Смирнова

Когда? с 15:00 до 16:00

С 16:00 до 21:00 вход на территорию музея-заповедника свободный. В это время каждый найдет родное и близкое своему сердцу:

Постановка по сказке Р. Киплинга «Как было написано первое письмо»: яркое, веселое и поучительное действо для тех, кто ценит простые, но важные вещи, пройдет в киноконцертном зале в 16:00.

Прогулка по территории барской усадьбы, где с 16:00 до 21:00 будет звучать аудиоспекталь «Анна Снегина», озвученный главным научным сотрудником — К.П. Воронцовым, который работает в музее со дня его основания. Вы станете свидетелями того, что поэзия окружает вас на каждом шагу.

Музыка для души: на главной сцене с 17:00 до 18:00 выступит музейный ансамбль «Есенин-квартет». Звучание малой домры, альтовой домры, аккордеона и контрабаса-балалайки соединятся в единое целое, чтобы рассказать вам о чем-то близком. Музыка продолжит звучать в саду помещицы Л.И. Кашиной. При лучах закатного солнца с 18:00 до 19:00 состоится концерт авторской музыки Андрея Синецкого.

Экскурсия по экологической тропе с 18:00 до 19:00, которая плавно перейдет в фотосессию в одном из самых живописных мест музея-заповедника. Фотограф будет ждать вас с 18:30 до 20:00.

Экскурсия в «золотой бревенчатой избе» в 20:00, где вы узнаете интересные факты о жизни великого русского поэта.

На протяжении всего дня (с 10:00 до 21:00) в сувенирном магазине при покупке от тысячи рублей вы получите музейное издание в подарок, а в «Константиновской чайной» попробуете кофе с пирожным по рецептам начала XX века. Ну и, конечно, сможете насладиться «Звуками села» и «Майским гулом». В музее-заповеднике каждый уголок дышит историей и поэзией. Здесь кругом звучит симфония природы: легкий шелест травы, пение соловьев, едва слышный скрип калитки, тихое жужжание майских жуков добавят штрихи к звуковой палитре.

Ждем вас на родине С.А. Есенина! Вы будете творить, смотреть и обязательно — вдохновляться «родным», «несказанным», «синим» и «нежным», что нашло отражение в творческом наследии «последнего поэта деревни».

*в программе возможны изменения.