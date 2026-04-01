16 мая 2026 года приглашаем вас стать частью всероссийской акции «Ночь музеев», которая ежегодно объединяет музеи по всей стране в честь Международного дня музеев.

В этом году тема акции — «Родное», приуроченная к Году единства народов России. Она обращает нас к истокам, к истории малой родины, к тем культурным и человеческим связям, которые формируют общую судьбу нашей большой многонациональной страны.

Рязанский музей путешественников подготовил для вас насыщенную программу:

14:00 — Лекция «Катастрофа на Чернобыльской АЭС и наш регион»

15:00 — Викторина «Родная земля»

16:00 — Мастер-класс. Арт-терапия «Рязанские узоры»

17:00 — Лекция с экскурсией по выставке «Она ковала Победу. Дарья Матвеевна Гармаш»

Это возможность не только узнать новое, но и по-новому почувствовать связь с родным краем, его историей и людьми.