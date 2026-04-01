Ночь музеев-2026 в музее истории молодежного движения
16 мая в 14:00
Праздники

Ночь музеев-2026 в музее истории молодежного движения

Музей истории молодежного движения

Музей истории молодёжного движения приглашает на «Ночь музеев». 16 мая 2026 с 18:00 вход в Музей молодёжи и Цифровой музей бесплатный.

Программа:

Рязань, ул. Свободы, д.79

  • 14:00 — Фольклорно-этнографическое действо «Приходи к нам, Весна, со радостью!» Программа Образцового коллектива Рязанской области «Зоряночка» ДШИ № 1 города Рязани (руководитель Светлана Васильевна Трушина)
  • 17:00 — Акустический концерт-исповедь «Громче птиц» этно-рок-группы ДХ (Дом Художника, Рязань)
  • 18:00 — Авторская экскурсия Александра Никитина по выставке «ГУБЕРНАТОР У СЕБЯ ДОМА. К 175-летию Сергея Дмитриевича Ржевского»
  • 18:00 — Мастер-класс «Коклюшек перезвон». Клуб любителей кружевоплетения на коклюшках «Артель кружевниц „НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ“» при МИМД (руководитель Айвина Владимировна Атясова)
  • 19:00 — Авторская экскурсия по выставке Игоря Павлова «ВЫЙТИ ИЗ КРУГА. Музыка-Фотография-Дизайн-События» с мастер-классом игры на этнических инструментах
  • 20:00 — Лекция Александра Никитина «Фонвизины, Ржевские, Рязанцевы: три века служения России и культуре»
  • 21:30 — Презентация рязанского Клуба библиофилов «Вивлиофика»
  • 21:30 — НОЧЬная обзорная экскурсия по музею (фонарики прилагаются)

18:00 — 21:30 бесплатное посещение

Постоянная экспозиция:

  • «Будь готов! Всегда готов!» Из истории Рязанской областной пионерской организации
  • «История современных войн» Трагические страницы современной истории России. Война в Афганистане, Чечне
  • «Письма с фронта» События Великой Отечественной войны в судьбах рязанцев
  • «Славу флота российского приумножать…» Становление русского военно-морского флота, о подвигах моряков-рязанцев в разные периоды нашей истории
  • «Зал доблести и славы» Посвящён рязанцам — Героям Советского Союза и Полным кавалерам ордена Славы

Временные выставки:

  • Выставка к юбилею Игоря Павлова «ВЫЙТИ ИЗ КРУГА. Музыка-Фотография-Дизайн-События»
  • Выставка «ГУБЕРНАТОР У СЕБЯ ДОМА. К 175-летию Сергея Дмитриевича Ржевского»

В программе возможны перестановки, дополнения и изменения.

Отдел МИМД «Цифровой музей» Рязанская ВДНХ, павильон «Лёгкая промышленность», территория Торгового городка, строение 10

Бесплатное посещение:

  • 16:00-17:00, 18:30-19:30 — Постоянная мультимедийная экспозиция «Прошлое. Настоящее. Будущее»
  • 17:00-17:30 — Мультимедийная выставка «Время стойкости»
  • Посвящена СВО и третьей годовщине воссоединения Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской Народных Республик с Российской Федерацией
  • 17:30-18:30 — Мультимедийная выставка «Рязань аэрокосмическая» Посвящена рязанцам, внёсшим значимый вклад в развитие отечественной космонавтики
  • 19:30-20:00 — Мультимедийная выставка «Звезда Альтаир. Прошлое. Настоящее. Будущее» Посвящена истории турклуба «Альтаир» РГРТУ имени В.Ф. Уткина, который существует и активно развивается с 1967 года
  • 20:00-21:00 — Мультимедийная выставка «Под саркофагом. Память Чернобыля» Хронология событий 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС и воспоминания рязанцев-ликвидаторов катастрофы

Возраст
6+