16 МАЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике пройдет «Ночь музеев». Тема акции: РОДНОЕ.
Присоединившись к Всероссийской акции в 2007 году, музей в двадцатый раз открывает свои двери для посетителей в необычное время.
РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | ул. Соборная, 22
Для вас с 17:00 до 21:00 (вход до 20:15) работают
Экспозиция, разделы:
- До нашей эры
- Вне Земли
- Среда обитания
- За тысячи лет до нас
- Детская историческая экспозиция «Азъ есмь»
- Две столицы Рязанского княжества
Русская провинция в эпоху империи. Рязанская губерния (время работы с 17:00 до 20:45)
- Книга в эпоху Просвещения. Книжная культура русской усадьбы
- Рязанский народный костюм
Выставки
- «Нити мироздания» | персональная выставка Марины Ломтатидзе
- «Мечты во сне и наяву». Живопись Лидии Архиповой | из частной коллекции О. Колосова
- «Оки связующая нить» | Государственный музей-заповедник В.Д. Поленова
- «Свидетели судеб. Мебель двух столетий» | из частной коллекции В. Макарова и собрания Рязанского исторического музея
- «Вперед, к Победе!» | из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника
Интерактивные площадки в экспозициях музея
- Семейные узы
- Пески времени
- Город мастеров
- Шкатулка с историями
- Рубаха — красны рукава
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
- 17:00. Начало акции. Выступление DJ Ксенити
- 17:30-21:00 | Экскурсии и викторина на фотовыставке «Космос всегда мечта» / Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО
- 18:30-19:00 | Подведение итогов областного конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Городская история в красках». Награждение победителей, открытие выставки по итогам конкурса
- 18:30-19:30 | Театрализованный пролог «Родные напевы». Концертная программа в исполнении Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова
- 19:00 | Лекция «Как рязанские крестьянки в гости к императрице ходили». Проводит завсектором учета этнографии, тканей и костюма научно-фондового отдела Анна Дульнева
- 19:30 | Кинопоказ
- 20:00-20:45 | Концертная программа ансамбля «Доминанта»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
17:30, 19:30 | Мастер-класс «Древнерусские узоры»
ПЛАНЕТАРИЙ
- 17:30 | «Невероятные приключения Дракоши» (6+) 23 минуты
- 18:30 | «10 шагов сквозь небо. Шаг первый: Астрономия» (12+) 28 минут
- 19:30 | «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) 28 минут
УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
18:00, 20:00 | Музейное закулисье «В гостях у отдела реставрации». Проводят завотделом реставрации Ирина Риффель, сотрудники Виталий Арзамасцев и Евгения Детюк.
18:00, 20:00 | Музейное закулисье «Открытое хранение». Проводит завсектором хранения и изучения вещественных памятников Марина Котова.
19:00, 20:00 | Музейное закулисье «Научная библиотека Рязанского исторического музея». Проводят сотрудники научной библиотеки Юрий Бронштейн, Анна Семенова.21:00, 22:00 | Иммерсивная экскурсия «Провинциальные истории вместе с писателем М.Е. Салтыковым-Щедриным». Проводит к. и. н., завсектором научно-исследовательской и публикационной работы ГАРО Дмитрий Филиппов при участии театра РГУ им. С.А. Есенина «Переход».
ЭКСКУРСИИ
18:30, 20:00 | «Рязань историческая и современная». Автобусная экскурсия по городу. Проводят сотрудники Центра научных исследований.
17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 20:00 | «Архитектурный ансамбль Рязанского кремля». Пешеходная экскурсия
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА | ул. Николодворянская, д. 24/42 с 18:00 до 23:00 открыт для бесплатного посещения
Основная экспозиция
Выставки
- «Писатель детства: военный корреспондент Николай Богданов». К 120-летию со дня рождения
- «А.И. Солженицын: слово как свидетельство» | Скульптурные работы К. Чижова
19:00 | Обзорная экскурсия по экспозиции Музейного центра им. А.И. Солженицына
20:00 | Концертная программа. Хоровой ансамбль Inter Notas
ЦЕНТР НАУКИ, ТРАДИЦИЙ И ИСКУССТВА | ул. Крупской, д. 17
С 14:00 до 21:00 открыт для бесплатного посещения
Выставки:
- «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны»
- «Театр за кулисами: 69 лет в гримерном цехе»
15:00 | Открытие выставки «Новая весна. Графика» Рязанского отделения Союза художников России
18:00 | Концертная программа
В программе возможны изменения.
- Возраст
- 12+