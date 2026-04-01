Итоги года New
Публикации
Во сколько обойдется «шашлычный набор» рязанцам в 2026 году
Несмотря на прохладную погоду, многие рязанцы традицион...
30 апреля 14:07
1 526
Жители «Окской стрелки» получат тепло без перебоев. «Зеленый сад» пост...
Компания «Зеленый сад — Наш дом» построит в Борках совр...
29 апреля 11:47
1 710
Репортаж с сап-фестиваля «Рязанское море» на Борковском затоне
В субботу 18 апреля Рязани проходит сап-фестиваль «Ряза...
18 апреля 17:58
3 875
В Рязани завелся кот-убийца. Театр драмы поставил семейный спектакль
Похороны. Именно с этого начинается спектакль «История...
17 апреля 14:40
5 428
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Ночь музеев — 2026. Рязанский исторический музей
16 мая в 17:00
Праздники

Ночь музеев — 2026. Рязанский исторический музей

Рязанский исторический музей

16 МАЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике пройдет «Ночь музеев». Тема акции: РОДНОЕ.

Присоединившись к Всероссийской акции в 2007 году, музей в двадцатый раз открывает свои двери для посетителей в необычное время.

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | ул. Соборная, 22

Для вас с 17:00 до 21:00 (вход до 20:15) работают

Экспозиция, разделы:

  • До нашей эры
  • Вне Земли
  • Среда обитания
  • За тысячи лет до нас
  • Детская историческая экспозиция «Азъ есмь»
  • Две столицы Рязанского княжества

Русская провинция в эпоху империи. Рязанская губерния (время работы с 17:00 до 20:45)

  • Книга в эпоху Просвещения. Книжная культура русской усадьбы
  • Рязанский народный костюм

Выставки

  • «Нити мироздания» | персональная выставка Марины Ломтатидзе
  • «Мечты во сне и наяву». Живопись Лидии Архиповой | из частной коллекции О. Колосова
  • «Оки связующая нить» | Государственный музей-заповедник В.Д. Поленова
  • «Свидетели судеб. Мебель двух столетий» | из частной коллекции В. Макарова и собрания Рязанского исторического музея
  • «Вперед, к Победе!» | из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

Интерактивные площадки в экспозициях музея

  • Семейные узы
  • Пески времени
  • Город мастеров
  • Шкатулка с историями
  • Рубаха — красны рукава

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

  • 17:00. Начало акции. Выступление DJ Ксенити
  • 17:30-21:00 | Экскурсии и викторина на фотовыставке «Космос всегда мечта» / Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО
  • 18:30-19:00 | Подведение итогов областного конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Городская история в красках». Награждение победителей, открытие выставки по итогам конкурса
  • 18:30-19:30 | Театрализованный пролог «Родные напевы». Концертная программа в исполнении Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова
  • 19:00 | Лекция «Как рязанские крестьянки в гости к императрице ходили». Проводит завсектором учета этнографии, тканей и костюма научно-фондового отдела Анна Дульнева
  • 19:30 | Кинопоказ
  • 20:00-20:45 | Концертная программа ансамбля «Доминанта»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

17:30, 19:30 | Мастер-класс «Древнерусские узоры»

ПЛАНЕТАРИЙ

  • 17:30 | «Невероятные приключения Дракоши» (6+) 23 минуты
  • 18:30 | «10 шагов сквозь небо. Шаг первый: Астрономия» (12+) 28 минут
  • 19:30 | «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) 28 минут

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

18:00, 20:00 | Музейное закулисье «В гостях у отдела реставрации». Проводят завотделом реставрации Ирина Риффель, сотрудники Виталий Арзамасцев и Евгения Детюк.

18:00, 20:00 | Музейное закулисье «Открытое хранение». Проводит завсектором хранения и изучения вещественных памятников Марина Котова.

19:00, 20:00 | Музейное закулисье «Научная библиотека Рязанского исторического музея». Проводят сотрудники научной библиотеки Юрий Бронштейн, Анна Семенова.21:00, 22:00 | Иммерсивная экскурсия «Провинциальные истории вместе с писателем М.Е. Салтыковым-Щедриным». Проводит к. и. н., завсектором научно-исследовательской и публикационной работы ГАРО Дмитрий Филиппов при участии театра РГУ им. С.А. Есенина «Переход».

ЭКСКУРСИИ

18:30, 20:00 | «Рязань историческая и современная». Автобусная экскурсия по городу. Проводят сотрудники Центра научных исследований.

17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 20:00 | «Архитектурный ансамбль Рязанского кремля». Пешеходная экскурсия

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА | ул. Николодворянская, д. 24/42 с 18:00 до 23:00 открыт для бесплатного посещения

Основная экспозиция

Выставки

  • «Писатель детства: военный корреспондент Николай Богданов». К 120-летию со дня рождения
  • «А.И. Солженицын: слово как свидетельство» | Скульптурные работы К. Чижова

19:00 | Обзорная экскурсия по экспозиции Музейного центра им. А.И. Солженицына

20:00 | Концертная программа. Хоровой ансамбль Inter Notas

ЦЕНТР НАУКИ, ТРАДИЦИЙ И ИСКУССТВА | ул. Крупской, д. 17

С 14:00 до 21:00 открыт для бесплатного посещения

Выставки:

  • «Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны»
  • «Театр за кулисами: 69 лет в гримерном цехе»

15:00 | Открытие выставки «Новая весна. Графика» Рязанского отделения Союза художников России

18:00 | Концертная программа

В программе возможны изменения.

Возраст
12+