16 МАЯ в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике пройдет «Ночь музеев». Тема акции: РОДНОЕ.

Присоединившись к Всероссийской акции в 2007 году, музей в двадцатый раз открывает свои двери для посетителей в необычное время.

РЯЗАНСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | ул. Соборная, 22

Для вас с 17:00 до 21:00 (вход до 20:15) работают

Экспозиция, разделы:

До нашей эры

Вне Земли

Среда обитания

За тысячи лет до нас

Детская историческая экспозиция «Азъ есмь»

Две столицы Рязанского княжества

Русская провинция в эпоху империи. Рязанская губерния (время работы с 17:00 до 20:45)

Книга в эпоху Просвещения. Книжная культура русской усадьбы

Рязанский народный костюм

Выставки

«Нити мироздания» | персональная выставка Марины Ломтатидзе

«Мечты во сне и наяву». Живопись Лидии Архиповой | из частной коллекции О. Колосова

«Оки связующая нить» | Государственный музей-заповедник В.Д. Поленова

«Свидетели судеб. Мебель двух столетий» | из частной коллекции В. Макарова и собрания Рязанского исторического музея

«Вперед, к Победе!» | из собрания Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника

Интерактивные площадки в экспозициях музея

Семейные узы

Пески времени

Город мастеров

Шкатулка с историями

Рубаха — красны рукава

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

17:00. Начало акции. Выступление DJ Ксенити

17:30-21:00 | Экскурсии и викторина на фотовыставке «Космос всегда мечта» / Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО

18:30-19:00 | Подведение итогов областного конкурса детского художественного и декоративно-прикладного творчества «Городская история в красках». Награждение победителей, открытие выставки по итогам конкурса

18:30-19:30 | Театрализованный пролог «Родные напевы». Концертная программа в исполнении Рязанского государственного академического русского народного хора им. Е. Попова

19:00 | Лекция «Как рязанские крестьянки в гости к императрице ходили». Проводит завсектором учета этнографии, тканей и костюма научно-фондового отдела Анна Дульнева

19:30 | Кинопоказ

20:00-20:45 | Концертная программа ансамбля «Доминанта»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

17:30, 19:30 | Мастер-класс «Древнерусские узоры»

ПЛАНЕТАРИЙ

17:30 | «Невероятные приключения Дракоши» (6+) 23 минуты

18:30 | «10 шагов сквозь небо. Шаг первый: Астрономия» (12+) 28 минут

19:30 | «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) 28 минут

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

18:00, 20:00 | Музейное закулисье «В гостях у отдела реставрации». Проводят завотделом реставрации Ирина Риффель, сотрудники Виталий Арзамасцев и Евгения Детюк.

18:00, 20:00 | Музейное закулисье «Открытое хранение». Проводит завсектором хранения и изучения вещественных памятников Марина Котова.

19:00, 20:00 | Музейное закулисье «Научная библиотека Рязанского исторического музея». Проводят сотрудники научной библиотеки Юрий Бронштейн, Анна Семенова.21:00, 22:00 | Иммерсивная экскурсия «Провинциальные истории вместе с писателем М.Е. Салтыковым-Щедриным». Проводит к. и. н., завсектором научно-исследовательской и публикационной работы ГАРО Дмитрий Филиппов при участии театра РГУ им. С.А. Есенина «Переход».

ЭКСКУРСИИ

18:30, 20:00 | «Рязань историческая и современная». Автобусная экскурсия по городу. Проводят сотрудники Центра научных исследований.

17:00, 17:30, 19:00, 19:30, 20:00 | «Архитектурный ансамбль Рязанского кремля». Пешеходная экскурсия

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА | ул. Николодворянская, д. 24/42 с 18:00 до 23:00 открыт для бесплатного посещения

Основная экспозиция

Выставки

«Писатель детства: военный корреспондент Николай Богданов». К 120-летию со дня рождения

«А.И. Солженицын: слово как свидетельство» | Скульптурные работы К. Чижова

19:00 | Обзорная экскурсия по экспозиции Музейного центра им. А.И. Солженицына

20:00 | Концертная программа. Хоровой ансамбль Inter Notas

ЦЕНТР НАУКИ, ТРАДИЦИЙ И ИСКУССТВА | ул. Крупской, д. 17

С 14:00 до 21:00 открыт для бесплатного посещения

Выставки:

«Переяславль Рязанский. Археология открывает тайны»

«Театр за кулисами: 69 лет в гримерном цехе»

15:00 | Открытие выставки «Новая весна. Графика» Рязанского отделения Союза художников России

18:00 | Концертная программа

В программе возможны изменения.