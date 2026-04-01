Ночь музеев-2026. Художественный музей

Всероссийская акция «Ночь музеев» в Рязанском художественном музее и его отделах
Рязанский художественный музей (ул. Свободы, 57): бесплатное посещение экспозиции, выставок и мероприятий с 17:00 до 22:00 (вход до 21:00).
Программа:
- 17:00 — Мастер-класс студентов РХУ «Настроение весны»
- 18:00 — Экскурсия «Художественные промыслы России»
- 18:00 — Концерт «Многоликая гитара»
- 19:00 — Экскурсия «Художественные промыслы России»
- 19:30 — Сцены из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»
- 20:00 — Экскурсия «Художественные промыслы России»
Выставочный зал (ул. Есенина, 112): бесплатное посещение выставок и мероприятий с 17:00 до 21:00 (вход до 20:00).
Программа:
- 17:00 — Детская интерактивная экскурсия «Музейный гуляка»
Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская» (Первомайский пр-т, 14): бесплатное посещение экспозиции и мероприятий с 17:00 до 21:00 (вход до 20:00).
Программа:
- 17:30 — Интерактивное действие «Ожившие картины Виктора Иванова»
Фотодом им. Е.Н. Каширина (ул. Почтовая, 58): бесплатное посещение выставок и мероприятий с 17:00 до 21:00 (вход до 20:00).
Программа:
- В течение дня — квест «По грибы».
Дом-музей И.П. Пожалостина (р. Солотча, ул. Порядок, 76): бесплатное посещение экспозиции и выставок с 17:00 до 19:00 (вход до 18:00).
