Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 12
12°
Втр, 13
Срд, 14
11°
ЦБ USD 80.86 -0.1 08/05
ЦБ EUR 92.14 0.22 08/05
Нал. USD 83.01 / 83.00 12/05 14:50
Нал. EUR 93.53 / 94.78 12/05 14:50
Новости
Итоги года New
Публикации
В многодетного рязанца врезались на обочине, он скончался. Полиция не ...
В Касимовском районе на машину многодетного рязанца нае...
29 апреля 16:45
32 889
Боец СВО из Рязани разводился с женой из-за измен. Он погиб, а она хоч...
Рязанский участник спецоперации стал жертвой «черной вд...
24 апреля 15:11
49 974
В Рязанской области открыли пункт раздельного сбора отходов GRASS и «Л...
Во вторник, 22 апреля, в Рязани состоялось открытие уни...
23 апреля 14:01
35 372
В Рязани педофила отпустили из СИЗО. Он домогался до дочери и еще двух...
В Рязани домогавшегося до дочери, ее одноклассницы и св...
21 апреля 17:20
43 072
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Ночь музеев-2025 в художественном музее
17 мая в 18:00
Праздники

Ночь музеев-2025 в художественном музее

Художественный музей им. И.П. Пожалостина

Два дня искусства и культуры! Приглашаем провести вместе «Ночь музеев» и Международный день музеев! В Рязанском художественном музее и его отделах 17 и 18 мая вас ждут:

  • Бесплатные посещения экспозиций и выставок
  • Театрализованные представления
  • Концерты живой музыки
  • Творческие встречи и мастер-классы

Программа мероприятий:

  • В 18.00 приглашаем на театрализованное действие «Ожившие картины» студентов хореографического факультета филиала Московского института культуры.
  • В 18.30 состоится встреча на выставке «Дороги войны» художника Владимира Богаткина (ГИМ, Москва).
  • В 19.20 начнется музыкальная программа студентов РМК им. Г. и А. Пироговых «Все случается весной». Прозвучат вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов. Организатор — Е.А. Островская.
  • В 20.00 приглашаем в гости к коллекционеру в рамках традиционной программы «Музей открывает свои тайны». Завесу приоткроет кандидат искусствоведения Н.В. Павлова.
  • В 21.00 по страницам «Свадьбы Фигаро» проведет гостей оперная студия при РМК им. Г. и А. Пироговых. Завершит ночь экскурсия для сборной группы «Шедевры Рязанского художественного музея».

18 мая — Международный день музеев.

  • В 11.00 приглашаем родителей с детьми на программу «Всей семьей в музей». Гости пройдут с экскурсией по залам музея, ответят на вопросы квеста и получат сувениры на память.
  • В 12.00 состоится кураторский час на выставке «Дороги войны» Владимира Богаткина (ГИМ, Москва).
  • В 13.00 начнется музыкальная программа «Звуки и краски музыки» ОДШИ при РМК им. Г. и А. Пироговых.
  • В 15.00 гости пройдут на лекцию кандидата филологических наук И.В. Грачевой.
  • В 16.30 приглашаем на концерт артистов филармонии Ольги Дьяченко (скрипка) и Екатерины Трифоновой (фортепиано).

Все мероприятия в рамках акции доступны по бесплатным входным билетам, которые можно получить в кассе музея. Количество мест на мероприятия ограничено.

Возраст
0+