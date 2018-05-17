Ночь музеев-2025 в художественном музее

Два дня искусства и культуры! Приглашаем провести вместе «Ночь музеев» и Международный день музеев! В Рязанском художественном музее и его отделах 17 и 18 мая вас ждут:
- Бесплатные посещения экспозиций и выставок
- Театрализованные представления
- Концерты живой музыки
- Творческие встречи и мастер-классы
Программа мероприятий:
- В 18.00 приглашаем на театрализованное действие «Ожившие картины» студентов хореографического факультета филиала Московского института культуры.
- В 18.30 состоится встреча на выставке «Дороги войны» художника Владимира Богаткина (ГИМ, Москва).
- В 19.20 начнется музыкальная программа студентов РМК им. Г. и А. Пироговых «Все случается весной». Прозвучат вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов. Организатор — Е.А. Островская.
- В 20.00 приглашаем в гости к коллекционеру в рамках традиционной программы «Музей открывает свои тайны». Завесу приоткроет кандидат искусствоведения Н.В. Павлова.
- В 21.00 по страницам «Свадьбы Фигаро» проведет гостей оперная студия при РМК им. Г. и А. Пироговых. Завершит ночь экскурсия для сборной группы «Шедевры Рязанского художественного музея».
18 мая — Международный день музеев.
- В 11.00 приглашаем родителей с детьми на программу «Всей семьей в музей». Гости пройдут с экскурсией по залам музея, ответят на вопросы квеста и получат сувениры на память.
- В 12.00 состоится кураторский час на выставке «Дороги войны» Владимира Богаткина (ГИМ, Москва).
- В 13.00 начнется музыкальная программа «Звуки и краски музыки» ОДШИ при РМК им. Г. и А. Пироговых.
- В 15.00 гости пройдут на лекцию кандидата филологических наук И.В. Грачевой.
- В 16.30 приглашаем на концерт артистов филармонии Ольги Дьяченко (скрипка) и Екатерины Трифоновой (фортепиано).
Все мероприятия в рамках акции доступны по бесплатным входным билетам, которые можно получить в кассе музея. Количество мест на мероприятия ограничено.
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