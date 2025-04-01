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Ночь музеев — 2025 в РИАМЗ
17 мая в 18:00
Праздники

Ночь музеев — 2025 в РИАМЗ

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

17 мая гостей РИАМЗ ждет много интересного. Специально для акции мы подготовили концерты, экскурсии, интерактивы. Тема этого года «Герои».

Программа мероприятий:

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР РИАМЗ (ул. Соборная, 22)

  • 18:00-18:45 Начало акции. Концертная программа с участием артистов Рязанского музыкального театра
  • 18:45-22:00 Интерактивная программа «Город героев» студии исторического танца «Белый балъ», РИАМЗ (планшетная выставка «Имена героев на улицах нашего города», фотозона «Поезд Победы», площадки «Путь к Победе», «Фронтовые письма», «Код Морзе», «Синий платочек»)
  • 19:00-19:15 Выступление учащихся Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых
  • 20:00-20:15 Выступление вокалистов Студии К. Морозовой. Дворец молодежи г. Рязани
  • 19:00, 20:00 Показ художественного фильма «Июньская полынь» из коллекции Госфильмофонда
  • 21:00-21:15 Выступление Клуба самодеятельной песни «Апрель». Руководитель Е.В. Сапфиров

ДВОРЕЦ ОЛЕГА (Рязанский кремль)

  • 19:00-20:00 «Время героев». Встреча с волонтерами и участниками боевых действий в зоне СВО

МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА

  • 18:00-19:00 Концерт учащихся Детской школы искусств № 1
  • 20:00-22:00 Концерт Клуба самодеятельной песни «Апрель». Руководитель Е.В. Сапфиров

ЦНТИ (ул. Крупской, д. 17)

  • 18:00 Концерт детских и юношеских творческих коллективов

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