17 мая гостей РИАМЗ ждет много интересного. Специально для акции мы подготовили концерты, экскурсии, интерактивы. Тема этого года «Герои».
Программа мероприятий:
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР РИАМЗ (ул. Соборная, 22)
- 18:00-18:45 Начало акции. Концертная программа с участием артистов Рязанского музыкального театра
- 18:45-22:00 Интерактивная программа «Город героев» студии исторического танца «Белый балъ», РИАМЗ (планшетная выставка «Имена героев на улицах нашего города», фотозона «Поезд Победы», площадки «Путь к Победе», «Фронтовые письма», «Код Морзе», «Синий платочек»)
- 19:00-19:15 Выступление учащихся Рязанского музыкального колледжа им. Г. и А. Пироговых
- 20:00-20:15 Выступление вокалистов Студии К. Морозовой. Дворец молодежи г. Рязани
- 19:00, 20:00 Показ художественного фильма «Июньская полынь» из коллекции Госфильмофонда
- 21:00-21:15 Выступление Клуба самодеятельной песни «Апрель». Руководитель Е.В. Сапфиров
ДВОРЕЦ ОЛЕГА (Рязанский кремль)
- 19:00-20:00 «Время героев». Встреча с волонтерами и участниками боевых действий в зоне СВО
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР ИМ. А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА
- 18:00-19:00 Концерт учащихся Детской школы искусств № 1
- 20:00-22:00 Концерт Клуба самодеятельной песни «Апрель». Руководитель Е.В. Сапфиров
ЦНТИ (ул. Крупской, д. 17)
- 18:00 Концерт детских и юношеских творческих коллективов
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