Ночь музеев 2024 в Рязани
Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник
Музейный центр
Соборная, 22
- 14.00-21.00 — конкурс «Место нашей встречи. Семейная история», атриум
- 17.00 — торжественное открытие, атриум
- 17.10-21.00 — концертная программа, атриум
- 17.30 — открытие выставки и подведение итогов конкурса «Мой кремль», выставочный зал, 2 этаж
- 17.30,18.30 — иммерсивная экскурсия «Азъесмь»
- 19.00 — презентация «Семейная реликвия музейной династии Урмановых», музейная гостиная, вход по пригласительным билетам
- 20.00 — презентация каталога «История русской святости», музейная гостиная, вход по пригласительным билетам
Планетарий
Соборная, 22
Сеансы: 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.00, вход 300 р.
Дворец Олега
Кремль
- 12.00-20.45, бесплатный вход
- 19.00 — беседа с художником Владимиром Кузнецким на выставке «Внешний смех и тайный плач»
- 21.00 — иммерсивная экскурсия «Голоса истории»
Гостиница Черни
Кремль
14.00-22.00, бесплатный вход
Музейный центр имени А.И.Солженицына
Николодворянская, 24/42
- 14.00-21.00, бесплатный вход
- 19.00 — лекция Д.Ю.Филиппова о Евгении Ивановиче Яблокове
- 20.00 — квест по экспозиции
ЦНТИ
Крупской, 17
14.00-21.00, бесплатный вход
18.00 — концерт
Авторская автобусная экскурсия И.Г.Кусовой
кассы Дворца Олега
18.30 — «Реки и мосты Рязани»
20.00 — «Городская историческая среда»
Художественный музей
Свободы, 57
17.00-21.00, бесплатный вход
17.00 — литературно-музыкальная программа «Искусство пушкинской поры»
18.00 — музей открывает свои тайны: «Загадка оборотной стороны картины»
19.00 — праздничный концерт «Шедевры русской вокальной музыки». В гостях у музея Рязанский музыкальный колледж
20.00 — экскурсия для сборной группы «Из поколения в поколение»
20.00 — концерт инструментальной музыки «Несколько слов в защиту музыки». В гостях у музея Рязанский музыкальный колледж
21.00 — выступление оперной студии Рязанского музыкального колледжа. В. Моцарт, 4-е действие оперы «Свадьба Фигаро»
Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»
Первомайский просп, 14
17.00-20.00, бесплатный вход
18.00 — мастер-класс по живописи «Горы»
Выставочный зал
Есенина, 112
17.00-20.00, бесплатный вход
18.00 — программа Салона исторического танца «Возрождение»
Дом-музей И.П.Пожалостина
Солотча, Порядок, 76
17.00-20.00, бесплатный вход
Касимовский историко-культурный музей-заповедник
Касимов, Соборная пл., 7/8
17.00-18.00, 19.30-20.30 — интерактивная экскурсия «Новости из прошлого»
17.30-18.10, 18.40-19.20 — презентация сборника профессора Б.Н.Родионова «Рязань аэрокосмическая»
17.40-18.20 — сборная экскурсия «Татарская слобода»
19.30-20.30 — лекция «А.С.Пушкин и Касимовский край»
17.00-19.00, 19.30-21.30 — мастер-класс «Ткачество на фигурной заготовке»
17.30-20.30 — работа экспозиции «История Касимовского края с древнейших времен»
18.00-18.30, 19.00-19.30 — экскурсия по выставке «Дом с историей»
20.00-20.30, 21.00-21.30 — театрализованная программа на бельведере «НеЧайная встреча»
17.00-17.40 — сборная экскурсия «От церкви до мечети»
16.30-18.00, 20.00-21.30 — мастер-класс «Касимовская роспись»
18.30-19.30 — мастер-класс «Татарские мотивы»
17.30-18.30, 19.00-20.00 — интерактивная площадка «Игры серого слоненка»
17.00-22.00 — работа фотовыставки «Цианотип»
17.00-22.00 — работа выставки «Дом с историей»
Музей К.Э.Циолковского
Спасский р-н, с. Ижевское, Зеленая, 23
9.00-21.00, бесплатный вход
15.00 — презентация выставки Окского заповедника «Заповедная красавица Пра»
16.00 — мастер-класс по изготовлению эко-свечи из вощины «Тепло и свет родного дома»
17.00 — научное шоу профессора Бумса
18.30 — игра в музее «Умники и умницы»
Усадьба С.Н.Худекова
Кораблинский р-н, с. Ерлино
9.00-19.00, парк до полуночи, бесплатный вход
12.00 — театрализованная экскурсия по экспозиции «Ерлино, Худеков и эпоха»
13.00 — экскурсия «Видовое разнообразие Ерлинского парка-дендрария»
17.00 — спектакль «Барышня-крестьянка»
18.00 — театрализованная экскурсия по экспозиции музея-заповедника
Исторический салон «Аромат времени»
Кольцова, 1
Поднять настроение и поймать кураж можно в парфюмерном баре за ароматным коктейлем. А чтобы навсегда сохранить воспоминания о замечательном вечере, загляните в фотоателье на съемку образа в стиле ретро.
Музей истории рязанского леденца
Соборная, 14/2
18.00-20.00, скидка 50% на экскурсии по предварительной записи
Вас ждут самые сладкие страницы истории — рязанской, российской и мировой.
Музей истории рязанского шоколада
Почтовая, 54
18.00-20.00, скидка 50% на экскурсии по предварительной записи
Узнайте, что такое рязанская чоколава и почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада.
Музей-заповедник С.А.Есенина
Рыбновский р-н, с. Константиново
На один день Константиново превратится в уездный город Торжок. Знакомиться с древними новоторжскими традициями приглашает Всероссийский историко-этнографический музей. Детская этнографическая площадка, кукольный театр Петрушки, чеканка монет, золотное шитье, письмо по бересте — скучно не будет.
15.00-18.00, программа бесплатная.
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