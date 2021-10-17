Ночь музеев 2024 в Рязани

Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник

Музейный центр

Соборная, 22

14.00-21.00 — конкурс «Место нашей встречи. Семейная история», атриум

17.00 — торжественное открытие, атриум

17.10-21.00 — концертная программа, атриум

17.30 — открытие выставки и подведение итогов конкурса «Мой кремль», выставочный зал, 2 этаж

17.30,18.30 — иммерсивная экскурсия «Азъесмь»

19.00 — презентация «Семейная реликвия музейной династии Урмановых», музейная гостиная, вход по пригласительным билетам

20.00 — презентация каталога «История русской святости», музейная гостиная, вход по пригласительным билетам

Планетарий

Соборная, 22

Сеансы: 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.00, вход 300 р.

Дворец Олега

Кремль

12.00-20.45, бесплатный вход

19.00 — беседа с художником Владимиром Кузнецким на выставке «Внешний смех и тайный плач»

21.00 — иммерсивная экскурсия «Голоса истории»

Гостиница Черни

Кремль

14.00-22.00, бесплатный вход

Музейный центр имени А.И.Солженицына

Николодворянская, 24/42

14.00-21.00, бесплатный вход

19.00 — лекция Д.Ю.Филиппова о Евгении Ивановиче Яблокове

20.00 — квест по экспозиции

ЦНТИ

Крупской, 17

14.00-21.00, бесплатный вход

18.00 — концерт

Авторская автобусная экскурсия И.Г.Кусовой

кассы Дворца Олега

18.30 — «Реки и мосты Рязани»

20.00 — «Городская историческая среда»

Художественный музей

Свободы, 57

17.00-21.00, бесплатный вход

17.00 — литературно-музыкальная программа «Искусство пушкинской поры»

18.00 — музей открывает свои тайны: «Загадка оборотной стороны картины»

19.00 — праздничный концерт «Шедевры русской вокальной музыки». В гостях у музея Рязанский музыкальный колледж

20.00 — экскурсия для сборной группы «Из поколения в поколение»

20.00 — концерт инструментальной музыки «Несколько слов в защиту музыки». В гостях у музея Рязанский музыкальный колледж

21.00 — выступление оперной студии Рязанского музыкального колледжа. В. Моцарт, 4-е действие оперы «Свадьба Фигаро»

Галерея «Виктор Иванов и земля Рязанская»

Первомайский просп, 14

17.00-20.00, бесплатный вход

18.00 — мастер-класс по живописи «Горы»

Выставочный зал

Есенина, 112

17.00-20.00, бесплатный вход

18.00 — программа Салона исторического танца «Возрождение»

Дом-музей И.П.Пожалостина

Солотча, Порядок, 76

17.00-20.00, бесплатный вход

Касимовский историко-культурный музей-заповедник

Касимов, Соборная пл., 7/8

17.00-18.00, 19.30-20.30 — интерактивная экскурсия «Новости из прошлого»

17.30-18.10, 18.40-19.20 — презентация сборника профессора Б.Н.Родионова «Рязань аэрокосмическая»

17.40-18.20 — сборная экскурсия «Татарская слобода»

19.30-20.30 — лекция «А.С.Пушкин и Касимовский край»

17.00-19.00, 19.30-21.30 — мастер-класс «Ткачество на фигурной заготовке»

17.30-20.30 — работа экспозиции «История Касимовского края с древнейших времен»

18.00-18.30, 19.00-19.30 — экскурсия по выставке «Дом с историей»

20.00-20.30, 21.00-21.30 — театрализованная программа на бельведере «НеЧайная встреча»

17.00-17.40 — сборная экскурсия «От церкви до мечети»

16.30-18.00, 20.00-21.30 — мастер-класс «Касимовская роспись»

18.30-19.30 — мастер-класс «Татарские мотивы»

17.30-18.30, 19.00-20.00 — интерактивная площадка «Игры серого слоненка»

17.00-22.00 — работа фотовыставки «Цианотип»

17.00-22.00 — работа выставки «Дом с историей»

Музей К.Э.Циолковского

Спасский р-н, с. Ижевское, Зеленая, 23

9.00-21.00, бесплатный вход

15.00 — презентация выставки Окского заповедника «Заповедная красавица Пра»

16.00 — мастер-класс по изготовлению эко-свечи из вощины «Тепло и свет родного дома»

17.00 — научное шоу профессора Бумса

18.30 — игра в музее «Умники и умницы»

Усадьба С.Н.Худекова

Кораблинский р-н, с. Ерлино

9.00-19.00, парк до полуночи, бесплатный вход

12.00 — театрализованная экскурсия по экспозиции «Ерлино, Худеков и эпоха»

13.00 — экскурсия «Видовое разнообразие Ерлинского парка-дендрария»

17.00 — спектакль «Барышня-крестьянка»

18.00 — театрализованная экскурсия по экспозиции музея-заповедника

Исторический салон «Аромат времени»

Кольцова, 1

Поднять настроение и поймать кураж можно в парфюмерном баре за ароматным коктейлем. А чтобы навсегда сохранить воспоминания о замечательном вечере, загляните в фотоателье на съемку образа в стиле ретро.

Музей истории рязанского леденца

Соборная, 14/2

18.00-20.00, скидка 50% на экскурсии по предварительной записи

Вас ждут самые сладкие страницы истории — рязанской, российской и мировой.

Музей истории рязанского шоколада

Почтовая, 54

18.00-20.00, скидка 50% на экскурсии по предварительной записи

Узнайте, что такое рязанская чоколава и почему Рязань можно считать родиной молочного шоколада.

Музей-заповедник С.А.Есенина

Рыбновский р-н, с. Константиново

На один день Константиново превратится в уездный город Торжок. Знакомиться с древними новоторжскими традициями приглашает Всероссийский историко-этнографический музей. Детская этнографическая площадка, кукольный театр Петрушки, чеканка монет, золотное шитье, письмо по бересте — скучно не будет.

15.00-18.00, программа бесплатная.