В этом году общероссийская культурная акция проходит 2, 3 и 4 ноября, а ее мероприятия приурочены ко Дню народного единства и проходят под девизом «Россия объединяет». Знакомьтесь с афишей и стройте свой культурный маршрут по городу и области!
РИАМЗ
Праздничные мероприятия во всех филиалах музея пройдут 3 ноября.
Музейный центр РИАМЗ
Рязань, Соборная, 22
Время работы: 18.00-22.00.
Основная программа:
18.00-18.30 — концерт артистов Рязанского музыкального театра в атриуме.
18.30 — открытие выставки «Мастерство рождает вдохновение» проекта «Рубель. Врубель».
19.00-20.00 — концерт учащихся Рязанского музыкального колледжа в атриуме.
20.30-22.00 — интерактивная программа «Моды Пушкинской эпохи» от студии исторического танца «Белый балъ».
Программа планетария:
18.00 — «Сателикс», 12+
19.00 — «Два стеклышка. Удивительный телескоп», 6+
20.00 — «Энергия вселенной», 12+
21.00 — «Сверхмассивные черные дыры. Открытие невидимого», 12+
А также:
18.30 и 19.30 — экскурсия «Пушкин и театр» при участии солистов Рязанского музыкального театра (в рамках выставки «Пушкин и театр»). Группа до 20 человек.
18.30 и 19.30 — мастер-класс художника Екатерины Трубниковой «Унылая пора! Очей очарованье!» по живописи с использованием природных материалов в Детском центре. Группа до 10 человек, стоимость.
Дворец Олега, Рязанский кремль
18.00-20.00 — бесплатное посещение экспозиции «От Руси к России» и выставки «Живаго. Родом из Рязани» из собрания РИАМЗ.
20.00, 21.00 — иммерсивная экскурсия «Голоса истории».
Музейный центр имени Александра Солженицына
Рязань, Николодворянская, 24/42
18.00-22.00 — бесплатное посещение экспозиции.
19.00-20.00 — концерт студентов Рязанского музыкального колледжа.
18.30 и 20.30 — квест по экспозиции «Загадочный дом: 200 лет истории».
ЦНТИ
Рязань, Крупской, 17
14.00-21.00 — бесплатное посещение выставок «Грани сопричастности. Труд, творчество, человек» и «Археология Переяславля Рязанского. Двадцать лет исследований Кремля».
18.00 — концерт учащихся Школы искусств № 4.
Авторские экскурсии:
18.30 и 20.00 — автобусная экскурсия по городу «Культурные традиции губернской Рязани». Проводит руководитель Центра научных исследований РИАМЗ Ирина Кусова. Сбор группы у кассы Музейного центра РИАМЗ, Соборная, 22.
19.00 — пешеходная экскурсия «Музейный квартал». Проводит замдиректора ГАРО по научно-методической работе Дмитрий Филиппов. Сбор группы у кассы Музейного центра РИАМЗ, Соборная, 22.
Рязанский художественный музей
Рязань, Свободы, 57
Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.
17.00-22.00 — бесплатное посещение всех выставок и мероприятий музея.
17.00 — концерт квартета народных инструментов «Парафраз».
20.00 — концерт артистов Рязанской филармонии «Барокко в зеркалах эпох».
18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 — экскурсионная программа «Легенды музея».
Выставочный зал
Рязань, Есенина, 112
Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.
17.00-20.00 — бесплатное посещение выставки и мероприятий.
17.00 — осенний мастер-класс художника-педагога Кати Чистовой для детей от 6 до 12 лет. Материалы предоставляются.
18.00 — встреча-экскурсия с художником-педагогом, членом Союза художников Александром Оконечниковым на выставке «Осень-2024».
18.30 — мастер-класс Александра Оконечникова «Осенний пейзаж» для взрослых и детей от 12 лет. Материалы предоставляются.
На мастер-классы необходимо записаться заранее.
Музей-усадьба имени Ивана Павлова
Рязань, Павлова, 25
Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.
18.00-20.00 — вечер поэзии с участием Анатолия Тимонина, Татьяны Рословой, Татьяны Анитовой. Члены Союза профессиональных литераторов исполнят свои авторские произведения. Гостей ждет угощение с чаем.
Рязанский областной научно-методический центр
Рязань, Урицкого, 72
3 ноября гостей ждет бесплатное посещение выставки Центра. Посетители смогут познакомиться с разнообразием ремесел и мастерами Рязанской области. В экспозиции представлена керамика, текстиль, деревянная скульптура и многое другое.
Библиотека имени Максима Горького
Рязань, Ленина, 52
Праздничные мероприятия пройдут 2 ноября.
В 19.00 пространство библиотеки наполнится атмосферой творчества и вдохновения: участников ждут многочисленные мастер-классы, викторины с призами, лекции и приятные сюрпризы.
Музей-заповедник Сергея Есенина
Рыбновский р-н, с. Константиново
Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.
16.00-20.00 — бесплатное посещение.
16.00, 18.00 и 19.00 — мастер-класс по созданию сказки «Волшебный фонарь» в доме священника Иоанна Смирнова.
16.00-19.00 — подпись открыток в стиле прошлого века в Музее поэмы «Анна Снегина».
16.30 — экскурсия по выставке «Есенин — наследник традиций классиков» в Каретном дворе. Гостей ждет таинственная атмосфера, песочное шоу и классическая поэзия в исполнении артистов театра «Переход».
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