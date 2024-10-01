В этом году общероссийская культурная акция проходит 2, 3 и 4 ноября, а ее мероприятия приурочены ко Дню народного единства и проходят под девизом «Россия объединяет». Знакомьтесь с афишей и стройте свой культурный маршрут по городу и области!

РИАМЗ

Праздничные мероприятия во всех филиалах музея пройдут 3 ноября.

Музейный центр РИАМЗ

Рязань, Соборная, 22

Время работы: 18.00-22.00.

Основная программа:

18.00-18.30 — концерт артистов Рязанского музыкального театра в атриуме.

18.30 — открытие выставки «Мастерство рождает вдохновение» проекта «Рубель. Врубель».

19.00-20.00 — концерт учащихся Рязанского музыкального колледжа в атриуме.

20.30-22.00 — интерактивная программа «Моды Пушкинской эпохи» от студии исторического танца «Белый балъ».

Программа планетария:

18.00 — «Сателикс», 12+

19.00 — «Два стеклышка. Удивительный телескоп», 6+

20.00 — «Энергия вселенной», 12+

21.00 — «Сверхмассивные черные дыры. Открытие невидимого», 12+

А также:

18.30 и 19.30 — экскурсия «Пушкин и театр» при участии солистов Рязанского музыкального театра (в рамках выставки «Пушкин и театр»). Группа до 20 человек.

18.30 и 19.30 — мастер-класс художника Екатерины Трубниковой «Унылая пора! Очей очарованье!» по живописи с использованием природных материалов в Детском центре. Группа до 10 человек, стоимость.

Дворец Олега, Рязанский кремль

18.00-20.00 — бесплатное посещение экспозиции «От Руси к России» и выставки «Живаго. Родом из Рязани» из собрания РИАМЗ.

20.00, 21.00 — иммерсивная экскурсия «Голоса истории».

Музейный центр имени Александра Солженицына

Рязань, Николодворянская, 24/42

18.00-22.00 — бесплатное посещение экспозиции.

19.00-20.00 — концерт студентов Рязанского музыкального колледжа.

18.30 и 20.30 — квест по экспозиции «Загадочный дом: 200 лет истории».

ЦНТИ

Рязань, Крупской, 17

14.00-21.00 — бесплатное посещение выставок «Грани сопричастности. Труд, творчество, человек» и «Археология Переяславля Рязанского. Двадцать лет исследований Кремля».

18.00 — концерт учащихся Школы искусств № 4.

Авторские экскурсии:

18.30 и 20.00 — автобусная экскурсия по городу «Культурные традиции губернской Рязани». Проводит руководитель Центра научных исследований РИАМЗ Ирина Кусова. Сбор группы у кассы Музейного центра РИАМЗ, Соборная, 22.

19.00 — пешеходная экскурсия «Музейный квартал». Проводит замдиректора ГАРО по научно-методической работе Дмитрий Филиппов. Сбор группы у кассы Музейного центра РИАМЗ, Соборная, 22.

Рязанский художественный музей

Рязань, Свободы, 57

Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.

17.00-22.00 — бесплатное посещение всех выставок и мероприятий музея.

17.00 — концерт квартета народных инструментов «Парафраз».

20.00 — концерт артистов Рязанской филармонии «Барокко в зеркалах эпох».

18.00, 19.00, 20.00 и 21.00 — экскурсионная программа «Легенды музея».

Выставочный зал

Рязань, Есенина, 112

Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.

17.00-20.00 — бесплатное посещение выставки и мероприятий.

17.00 — осенний мастер-класс художника-педагога Кати Чистовой для детей от 6 до 12 лет. Материалы предоставляются.

18.00 — встреча-экскурсия с художником-педагогом, членом Союза художников Александром Оконечниковым на выставке «Осень-2024».

18.30 — мастер-класс Александра Оконечникова «Осенний пейзаж» для взрослых и детей от 12 лет. Материалы предоставляются.

На мастер-классы необходимо записаться заранее.

Музей-усадьба имени Ивана Павлова

Рязань, Павлова, 25

Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.

18.00-20.00 — вечер поэзии с участием Анатолия Тимонина, Татьяны Рословой, Татьяны Анитовой. Члены Союза профессиональных литераторов исполнят свои авторские произведения. Гостей ждет угощение с чаем.

Рязанский областной научно-методический центр

Рязань, Урицкого, 72

3 ноября гостей ждет бесплатное посещение выставки Центра. Посетители смогут познакомиться с разнообразием ремесел и мастерами Рязанской области. В экспозиции представлена керамика, текстиль, деревянная скульптура и многое другое.

Библиотека имени Максима Горького

Рязань, Ленина, 52

Праздничные мероприятия пройдут 2 ноября.

В 19.00 пространство библиотеки наполнится атмосферой творчества и вдохновения: участников ждут многочисленные мастер-классы, викторины с призами, лекции и приятные сюрпризы.

Музей-заповедник Сергея Есенина

Рыбновский р-н, с. Константиново

Праздничные мероприятия пройдут 3 ноября.

16.00-20.00 — бесплатное посещение.

16.00, 18.00 и 19.00 — мастер-класс по созданию сказки «Волшебный фонарь» в доме священника Иоанна Смирнова.

16.00-19.00 — подпись открыток в стиле прошлого века в Музее поэмы «Анна Снегина».

16.30 — экскурсия по выставке «Есенин — наследник традиций классиков» в Каретном дворе. Гостей ждет таинственная атмосфера, песочное шоу и классическая поэзия в исполнении артистов театра «Переход».