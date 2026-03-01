Нити мироздания

19 МАРТА в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется персональная выставка Марины Ломтатидзе.

Марина Ломтатидзе — признанный мастер, чей профессиональный путь охватывает несколько десятилетий и две культурные столицы — Тбилиси и Москву.

Ее творчество — это синтез живописи, графики и текстильных техник, где традиционные границы между видами искусства стираются, уступая место новому художественному языку.

На выставке будет представлено более 180 работ в авторской технике вышивки, которые продемонстрируют вклад художницы в развитие современного текстильного искусства.