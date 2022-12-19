Николай Середа. Путешествие по горному Крыму

Николай Владимирович Середа родился в 1957 году в Узбекской ССР. Окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «инженер-программист» (1979). Кандидат технических наук. Член Союза фотохудожников России (с 2003).

Участник многих рязанских, всероссийских и зарубежных фотовыставок. За участие в международных фотовыставках удостоен звания AFIAP (Художник Международной федерации фотоискусства) (2011). Один из организаторов и руководитель творческого объединения фотохудожников «Берега». Автор 16 персональных выставок. Основные увлечения: спортивный туризм и художественная фотография.

На выставке в Доме-музее И.П. Пожалостина представлено более тридцати работ автора. Посетители смогут окунуться в мир горного Крыма. Пейзажи разных лет, сделанные в разных уголках, рассказывают о любви к дикой природе и сказочном очаровании Крыма.