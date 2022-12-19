Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 02
27°
Втр, 03
27°
Срд, 04
24°
ЦБ USD 90 -1.19 03/09
ЦБ EUR 99.26 -1.5 03/09
Нал. USD 89.70 / 90.70 02/09 18:25
Нал. EUR 99.50 / 100.60 02/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
4 275
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
14 251
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
10 242
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
14 138
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Николай Середа. Путешествие по горному Крыму
3 сентября в 10:00
Выставки

Николай Середа. Путешествие по горному Крыму

Дом-музей И. П. Пожалостина

Николай Владимирович Середа родился в 1957 году в Узбекской ССР. Окончил Рязанский радиотехнический институт по специальности «инженер-программист» (1979). Кандидат технических наук. Член Союза фотохудожников России (с 2003).

Участник многих рязанских, всероссийских и зарубежных фотовыставок. За участие в международных фотовыставках удостоен звания AFIAP (Художник Международной федерации фотоискусства) (2011). Один из организаторов и руководитель творческого объединения фотохудожников «Берега». Автор 16 персональных выставок. Основные увлечения: спортивный туризм и художественная фотография.

На выставке в Доме-музее И.П. Пожалостина представлено более тридцати работ автора. Посетители смогут окунуться в мир горного Крыма. Пейзажи разных лет, сделанные в разных уголках, рассказывают о любви к дикой природе и сказочном очаровании Крыма.

Возраст
0+