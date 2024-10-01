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Николай Семашко: создатель советского здравоохранения
1 ноября в 12:00
Выставки

Николай Семашко: создатель советского здравоохранения

Библиотека им. М. Горького

Выставка подготовлена Рязанской областной универсальной научной библиотекой имени Горького совместно с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И. П. Павлова при поддержке Общественной палаты Рязанской области.

Создание системы советской медицины неразрывно связано с именем первого народного комиссара здравоохранения СССР Николая Александровича Семашко. Его модель национальной системы здравоохранения проста — медицинские услуги для граждан страны должны быть всеобщими, равными и бесплатными, особое место должно уделяться работе по социальной гигиене и профилактике заболеваний. Семашко постоянно заботился о повышении качества образования медиков. Благодаря активному развитию научно-исследовательских институтов и университетов страна получила большое количество молодых и квалифицированных специалистов. После себя Семашко оставил колоссальное наследие в виде образцовой системы, которую заимствовали многие страны.

На выставке представлена литература из фонда РОУНБ имени Горького и РязГМУ им. акад. И. П. Павлова о жизненном пути Н. А. Семашко, его вкладе в отечественную медицину, его учителях и учениках. Так же представлены книги об отраслях российского здравоохранения, в развитие которых Н. А. Семашко внес свой большой вклад.

Дополняют выставку медицинские артефакты, предоставленные Музеем истории Рязанского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова.

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