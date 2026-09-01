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Никита Осин
16 октября в 19:00
Концерты

Никита Осин

МКЦ

16 октября 2026 года в Рязани состоится сольный концерт Никиты Осина. Выпускник РАМ им. Гнесиных быстро нашёл своего зрителя благодаря уникальному голосу — низкому басу. Тембр певца часто сравнивают с Муслимом Магомаевым, его песни сразу появились в репертуаре Никиты Осина, и он, конечно, исполнит их на своём сольном концерте. Каверы и ремейки, по мнению Никиты Осина, очень важны — с их помощью легендарные песни продолжают жить для следующих поколений.

В Рязани артист продюсерского центра SHAMAN выйдет на сцену и со своими авторскими песнями в жанре лирический шансон. Работу Никиты Осина над музыкальными композициями внимательно курировал его продюсер — заслуженный артист России SHAMAN.

Специальный гость — ШАМАН.

Возраст
6+