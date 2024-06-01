NIGHTWISH Tribute-Show

Впервые в Рязани (клуб ПЛОЩАДКА) — NIGHTWITCH — московская tribute-группа, исполняющая песни группы NIGHTWISH.

Состав группы NIGHTWITCH — опытные, профессиональные, музыканты известных российских рок-групп.

Все участники трибьюта обожают NIGHTWISH, особенно, творчество периода их первой вокалистки Тарьи Турунен, а также ранее не раз исполняли песни своей любимой группы. Они решили собраться, чтобы подарить поклонникам NIGHTWISH не только качественное звучание любимой музыки, но и порадовать сценическим представлением.

Выступление группы сопровождается видеорядом и спецэффектами.