NIGHTWISH Tribute-Show

Впервые в Рязани (клуб ПЛОЩАДКА) — NIGHTWITCH — московская tribute-группа, исполняющая песни группы NIGHTWISH.
Состав группы NIGHTWITCH — опытные, профессиональные, музыканты известных российских рок-групп.
Все участники трибьюта обожают NIGHTWISH, особенно, творчество периода их первой вокалистки Тарьи Турунен, а также ранее не раз исполняли песни своей любимой группы. Они решили собраться, чтобы подарить поклонникам NIGHTWISH не только качественное звучание любимой музыки, но и порадовать сценическим представлением.
Выступление группы сопровождается видеорядом и спецэффектами.
- Возраст
- 16+