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Незамужняя женщина
4 июня в 19:00
Театр

Незамужняя женщина

МКЦ

Конечно, каждая женщина в душе мечтает, что произойдет нечто невероятное и перевернет всю ее повседневную, однообразную жизнь.

К живущей с мамой 40-летней незамужней Ирине сватается ее начальник Феликс — «маменькин сынок». Сватается он вяленько: третий год ходит в дом, но на предложение руки и сердца даже не намекает. Более того, лелея свои комплексы, приобретенные в детстве, как мужчина он себя никак не проявляет, утверждая, что главной для него является духовная связь. Ирина особых чувств к Феликсу не питает, но, понимая, что замуж выходить и рожать ребенка давно пора, имитирует заинтересованность и любовь.

В этот вялотекущий роман решает вмешаться мать Ирины, Надежда Андреевна. Переживая за дочь и имея множество претензий к потенциальному зятю, она противопоставляет намерениям Ирины свою житейскую философию. «Муж — это нагрузка к ребенку, а твой Феликс — это огромная нагрузка!» — говорит она дочери. Но, видя, что та с ее мнением не согласна, не по годам энергичная мама решает отбить у «женишка» желание ходить к дочери отчаянным поступком — приводит в однокомнатную квартиру, площадь которой уже оценил живущий с мамой Феликс, «мужчину» — забулдыжку из-под гастронома, представляя его своим женихом.

Тонкий юмор автора, вдохновенная игра актеров. В этом светлом, добром спектакле все ситуации, от смешных и нелепых до грустных и, порой, драматических, выглядят искренне и очень узнаваемо.

Режиссёр
Владимир Паршев
Актёры
Раиса Рязанова, Анатолий Кащеев, Юрий Чернов, Дмитрий Журавлев, Марина Яковлева, Анжелика Вольская
Возраст
12+
Жанры
Комедия