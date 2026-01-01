Невероятные приключения в стране чудес

Девочка Люми попадает в страну чудес, где эльфы и другие сказочные существа создают волшебство и исполняют желания людей. Чтобы желание Люми исполнилось, ей предстоит отправиться в захватывающее путешествие по загадочным мирам, преодолеть свои страхи и обрести настоящих друзей.
- Режиссёр
- Йоонас Бергхялл, Ханнес Вартиайнен
- Актёры
- Ээро Милонофф, Альма Пейсти, Кати Оутинен, Теа Ахиллеа, Веса Виерикко, Яркко Ниеми, Сома Зимматоре, Сара Меллери, Марко Стилиану
- Продолж.
- 79 мин.
- Премьера
-
5 февраля 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези