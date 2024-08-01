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Неспокойной ночи
Кино

Неспокойной ночи

Алекс вместе с мужем переезжает в дом его детства в небольшой городок. Со временем она замечает странные вещи, происходящие в городе, а ее муж начинает ходить во сне — девушке кажется, что она сходит с ума. Тогда Алекс решает разобраться, что происходит на самом деле.

Режиссёр
Мелани Деллуа
Актёры
Зара Девлин, Оуэн Даффи, Марк Хуберман, Джейс Бейли Кеннеди, Мейв Леонард, Мейв Магуайр, Элизабет Мойнихан, Оне Ни Лаогайр
Продолж.
101 мин.
Премьера
2024-08-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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