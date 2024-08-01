Неспокойной ночи

Алекс вместе с мужем переезжает в дом его детства в небольшой городок. Со временем она замечает странные вещи, происходящие в городе, а ее муж начинает ходить во сне — девушке кажется, что она сходит с ума. Тогда Алекс решает разобраться, что происходит на самом деле.