Неспокойной ночи

Алекс вместе с мужем переезжает в дом его детства в небольшой городок. Со временем она замечает странные вещи, происходящие в городе, а ее муж начинает ходить во сне — девушке кажется, что она сходит с ума. Тогда Алекс решает разобраться, что происходит на самом деле.
- Режиссёр
- Мелани Деллуа
- Актёры
- Зара Девлин, Оуэн Даффи, Марк Хуберман, Джейс Бейли Кеннеди, Мейв Леонард, Мейв Магуайр, Элизабет Мойнихан, Оне Ни Лаогайр
- Продолж.
- 101 мин.
- Премьера
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2024-08-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов