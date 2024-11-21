Непробиваемые

Когда простая смена оборачивается смертельно опасной игрой на выживание, отцу и сыну предстоит доказать силу семейного духа и проявить настоящую смелость. Работая охранниками в компании, занимающейся перевозкой бронированных грузовиков, они всегда были готовы к опасности. И вот однажды, на пустынном мосту, ловушка захлопывается, и теперь им предстоит бороться не только за драгоценный груз, но и за жизни друг друга.