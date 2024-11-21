Непробиваемые

Когда простая смена оборачивается смертельно опасной игрой на выживание, отцу и сыну предстоит доказать силу семейного духа и проявить настоящую смелость. Работая охранниками в компании, занимающейся перевозкой бронированных грузовиков, они всегда были готовы к опасности. И вот однажды, на пустынном мосту, ловушка захлопывается, и теперь им предстоит бороться не только за драгоценный груз, но и за жизни друг друга.
- Режиссёр
- Джастин Раутт
- Актёры
- Сильвестр Сталлоне, Джош Уиггинс, Дэш Михок, Джейсон Патрик, Лейни Стибинг, Эрин Аунби, Джефф Чейз, Виктория Пейдж Уоткинс, Джоэл Коэн, Бо Боммарито, Джастин Уилльям Дэвис
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2024-11-21 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Криминал