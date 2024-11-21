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Непробиваемые

Когда простая смена оборачивается смертельно опасной игрой на выживание, отцу и сыну предстоит доказать силу семейного духа и проявить настоящую смелость. Работая охранниками в компании, занимающейся перевозкой бронированных грузовиков, они всегда были готовы к опасности. И вот однажды, на пустынном мосту, ловушка захлопывается, и теперь им предстоит бороться не только за драгоценный груз, но и за жизни друг друга.

Режиссёр
Джастин Раутт
Актёры
Сильвестр Сталлоне, Джош Уиггинс, Дэш Михок, Джейсон Патрик, Лейни Стибинг, Эрин Аунби, Джефф Чейз, Виктория Пейдж Уоткинс, Джоэл Коэн, Бо Боммарито, Джастин Уилльям Дэвис
Продолж.
94 мин.
Премьера
2024-11-21 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Криминал

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