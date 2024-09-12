Ненасытные люди

Два бестолковых полицейских, приехав на вызов, случайно совершают двойное преступление: убивают хозяйку дома и, заметая следы, обворовывают дом. И на этом они не остановились!
- Режиссёр
- Потси Понсироли
- Актёры
- Лили Джеймс, Джозеф Гордон-Левитт, Химеш Пател, Джоуи Лорен Адамс, Трейси Лордс, Саймон Рекс, Тим Блейк Нельсон, Узо Адуба, Нина Арианда, Джим Гаффиган, Хосе Мария Яспик, Хетфет Фагнасей, Майкл Хардинг
- Премьера
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2024-09-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия, Криминал