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Ненасытные люди

Два бестолковых полицейских, приехав на вызов, случайно совершают двойное преступление: убивают хозяйку дома и, заметая следы, обворовывают дом. И на этом они не остановились!

Режиссёр
Потси Понсироли
Актёры
Лили Джеймс, Джозеф Гордон-Левитт, Химеш Пател, Джоуи Лорен Адамс, Трейси Лордс, Саймон Рекс, Тим Блейк Нельсон, Узо Адуба, Нина Арианда, Джим Гаффиган, Хосе Мария Яспик, Хетфет Фагнасей, Майкл Хардинг
Премьера
2024-09-12 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Комедия, Криминал

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