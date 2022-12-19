Нейромонах Феофан отмечает 15-летие проекта туром по стране: все, чем полюбился вам Драм Древнерусский за эти годы, воплотится в единой концертной программе!

Гостей ждет не только сет-лист из самых популярных треков, но и новый материал; а шоу вберет в себя весь лучший опыт, реализованный проектом за годы работы, — большая привычная всем концертная программа, для которой будут записаны и хор, и живые инструменты, в том числе электрогитара; добавится и акустическое звучание, и элементы программы «Симбиоз»! Не обойдется и без традиционных забав: будут хороводы (а для красных девиц — персональный), будут балагурить под «Дурь», нарядными сарафанами да рубахами хвастаться, ну и конечно, каждый сможет «Притоптать».